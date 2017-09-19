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11:44 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре запустят трамвай для слепых

Транспорт будет ходить по маршруту № 23.

В Самаре с 20 сентября начнет курсировать специальный трамвай для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки мэрии Самары Светлана Найденова.

Вагоны 23 маршрута оборудовали звуковым оповещением.

— Это первый шаг. В дальнейшем мы планируем внедрить эту систему на других направлениях общественного транспорта, — рассказала Светлана Найденова.

— При подъезде к остановке возле первой двери срабатывает звуковое оповещение: «Подъехал трамвай 23-его маршрута». Проект поможет инвалидам по зрению и пожилым. Мы в короткие сроки приобрели оборудование. Установили в семи вагонах. Их запустят с завтрашнего дня, — пояснил заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Самары Олег Яхин.

Оборудование трамваем специальным оповещением это начало внедрения в областной столице системы «Говорящий город». Она, помимо прочего, подразумевает использование радиосвязи. Горожанам с ограниченными возможностями здоровья будут выдавать приборы, похожие на рации. Гаджеты нужно будет носить с собой, чтобы ориентироваться по приближению общественного транспорта и на улице, пишет 63.ру.

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