В Самаре запустят трамвай для слепых
Транспорт будет ходить по маршруту № 23.
Транспорт будет ходить по маршруту № 23.
В Самаре с 20 сентября начнет курсировать специальный трамвай для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки мэрии Самары Светлана Найденова.
Вагоны 23 маршрута оборудовали звуковым оповещением.
— Это первый шаг. В дальнейшем мы планируем внедрить эту систему на других направлениях общественного транспорта, — рассказала Светлана Найденова.
— При подъезде к остановке возле первой двери срабатывает звуковое оповещение: «Подъехал трамвай 23-его маршрута». Проект поможет инвалидам по зрению и пожилым. Мы в короткие сроки приобрели оборудование. Установили в семи вагонах. Их запустят с завтрашнего дня, — пояснил заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Самары Олег Яхин.
Оборудование трамваем специальным оповещением это начало внедрения в областной столице системы «Говорящий город». Она, помимо прочего, подразумевает использование радиосвязи. Горожанам с ограниченными возможностями здоровья будут выдавать приборы, похожие на рации. Гаджеты нужно будет носить с собой, чтобы ориентироваться по приближению общественного транспорта и на улице, пишет 63.ру.