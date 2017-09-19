В Самаре запустят трамвай для слепых

В Самаре с 20 сентября начнет курсировать специальный трамвай для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки мэрии Самары Светлана Найденова.

Вагоны 23 маршрута оборудовали звуковым оповещением.

— Это первый шаг. В дальнейшем мы планируем внедрить эту систему на других направлениях общественного транспорта, — рассказала Светлана Найденова.

— При подъезде к остановке возле первой двери срабатывает звуковое оповещение: «Подъехал трамвай 23-его маршрута». Проект поможет инвалидам по зрению и пожилым. Мы в короткие сроки приобрели оборудование. Установили в семи вагонах. Их запустят с завтрашнего дня, — пояснил заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Самары Олег Яхин.