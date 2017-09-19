Звуковые волны станут альтернативой биопсии

Клетки человека способны выделять микроскопические внеклеточные пузырьки диаметром от 30 до 150 нанометров, известные как экзосомы. С помощью этих пузырьков происходит межклеточная коммуникация. Ученые из Массачусетского технологического института придумали, как «перехватывать» микроРНК и белки, которые клетки передают друг другу с помощью экзосом. МикроРНК и белки — маркеры некоторых паталогий, кроме их также можно использовать для диагностики рака и других болезней.

Для этого исследователи разработали устройство, которое для того, чтобы изолировать экзосомы от крови, использует микрофлюидику и звуковые волны. Эту технологию ученые надеются включить в переносное устройство, которое могло бы проводить быструю диагностику пациентов без использования ультрацентрифуги, которая из-за своих размеров не мобильна, отнимает много времени и может повредить экзосомы.

Авторы работы утверждают, что выделение экзосом из крови с помощью звуковых волн происходит мягче, и воздействие на них длится меньше секунды.