Более 20 тонн «доступной рыбы» привезут в хабаровские магазины до конца недели
Купить лосось по сниженным ценам также смогут жители Комсомольска и пяти районов края.
Купить лосось по сниженным ценам также смогут жители Комсомольска и пяти районов края.
До конца недели в магазины краевой столицы поступит 21 тонна кеты и горбуши по проекту «Доступная рыба». Цена на нее не будет превышать 130 рублей за килограмм, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске рыбу по краевой программе будут продавать в торговых сетях «Ветеран», «Три кота», «Любимые продукты», «Самбери», «Амбар», «Самобранка», «Седьмая столица».
Лосось также привезут в магазины Комсомольска, Охотского, Николаевского, Бикинского районов и района имени Лазо. Планируется поставка в Верхнебуреинский район.
По информации правительства края, до 1 октября будут определены объемы поставок и цена кеты осеннего промысла по проекту «Доступная рыба».
Напомним, ранее представители минприроды региона заявили, что осенняя путина идет успешнее, чем летняя. С 25 августа рыбаки выловили около 17 тысяч тонн лососевых.