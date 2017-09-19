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13:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани учения в ТЦ «Парк-Хаус» приняли за реальную эвакуацию

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Казани учения в ТЦ «Парк-Хаус» приняли за реальную эвакуацию, в соцсетях начали появляться фото и видео происходящего там.

Однако, как сообщил источник ИА «Татар-информ» в экстренных службах, к реальной эвакуации эта ситуация не имеет никакого отношения.

По данным источника, администрация торгового центра решила провести учения, представители экстренных служб города оповещены не были.

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