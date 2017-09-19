Казанцев познакомят с творчеством современного российского художника Никаса Сафронова

Источник: Город Казань.KZN.RU

Никас Сафронов — заслуженный художник России, член Российской академии художеств, почетный член Украинской академии художеств и Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенева.

Главная цель выставочного проекта «Избранное» — познакомить казанцев и гостей столицы Татарстана с различными периодами творчества Никаса Сафронова. В экспозиции представлены около 100 жанровых картин, лирических пейзажей, натюрмортов и портретов.

Творчество художника основано на лучших традициях реалистического искусства. После долгих профессиональных и общекультурных исследований Никас обобщает свои идеи и создает собственное направление «Dream Vision», технически опирающееся на классическую живопись и активно использующую не только воображение и интуицию, но подсознание и неосознанные ощущения.

Широкую известность художнику принесли серии психологических портретов современников, российских и зарубежных звезд: Софи Лорен, Монтсеррат Кабалье, Алена Делона и др.