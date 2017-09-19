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17:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцев познакомят с творчеством современного российского художника Никаса Сафронова

(Город Казань KZN.RU, 19 сентября). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка современного российского художника Никаса Сафронова.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Никас Сафронов — заслуженный художник России, член Российской академии художеств, почетный член Украинской академии художеств и Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенева.

Главная цель выставочного проекта «Избранное» — познакомить казанцев и гостей столицы Татарстана с различными периодами творчества Никаса Сафронова. В экспозиции представлены около 100 жанровых картин, лирических пейзажей, натюрмортов и портретов.

Творчество художника основано на лучших традициях реалистического искусства. После долгих профессиональных и общекультурных исследований Никас обобщает свои идеи и создает собственное направление «Dream Vision», технически опирающееся на классическую живопись и активно использующую не только воображение и интуицию, но подсознание и неосознанные ощущения.

Широкую известность художнику принесли серии психологических портретов современников, российских и зарубежных звезд: Софи Лорен, Монтсеррат Кабалье, Алена Делона и др.

Выставка в «Хазинэ» продлится с 21 сентября по 5 ноября. Никас Сафронов планирует проводить творческие встречи с поклонниками изобразительного искусства и мастер-классы, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ. Первая творческая встреча состоится 21 сентября в 17.00 (участие платное).

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