Казанцев познакомят с творчеством современного российского художника Никаса Сафронова
(Город Казань KZN.RU, 19 сентября). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка современного российского художника Никаса Сафронова.
(Город Казань KZN.RU, 19 сентября). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка современного российского художника Никаса Сафронова.
Никас Сафронов — заслуженный художник России, член Российской академии художеств, почетный член Украинской академии художеств и Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенева.
Главная цель выставочного проекта «Избранное» — познакомить казанцев и гостей столицы Татарстана с различными периодами творчества Никаса Сафронова. В экспозиции представлены около 100 жанровых картин, лирических пейзажей, натюрмортов и портретов.
Творчество художника основано на лучших традициях реалистического искусства. После долгих профессиональных и общекультурных исследований Никас обобщает свои идеи и создает собственное направление «Dream Vision», технически опирающееся на классическую живопись и активно использующую не только воображение и интуицию, но подсознание и неосознанные ощущения.
Широкую известность художнику принесли серии психологических портретов современников, российских и зарубежных звезд: Софи Лорен, Монтсеррат Кабалье, Алена Делона и др.
Выставка в «Хазинэ» продлится с 21 сентября по 5 ноября. Никас Сафронов планирует проводить творческие встречи с поклонниками изобразительного искусства и