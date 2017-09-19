Сократили занятия в нескольких школах Краснодара из-за аномальной для сентября жары
Краснодар, 19 сентября, KrasnodarMedia. С 19 до 22 сентября в нескольких школах Краснодара
Краснодар, 19 сентября, KrasnodarMedia. С 19 до 22 сентября в нескольких школах Краснодара
Напомним, до конца недели метеорологи прогнозируют на Кубани аномальную для этого времени года жару — до 37 градусов выше нуля.
Несколько школ в Краснодаре перешли на «усеченные» уроки
— Приказа о сокращении занятий на краевом уровне не было. Управления образования городов и районов и сами школы вправе принимать подобные решения, — рассказали изданию в минобразования, добавив, что по данным на утро 19 сентября о сокращении времени уроков проинформировали две школы. Точное число учреждений, принявших подобное решение, будет известно к концу дня.
Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, днем в ближайшие несколько суток на Кубани прогнозируется аномальная жара — воздух прогреется до 30−35 градусов, местами — до 37 градусов.
Напомним, на днях в Краснодаре уже был побит температурный рекорд. Столбики термометров на прошлой неделе показали температуру 35 градусов выше нуля, последний раз подобная аномальная жара в сентябре, по сведениям синоптиков, наблюдалась в кубанской столице в 1944 году. Ранее метеорологи сообщили, что в аномально высокой для этого времени года жаре виноват Азорский антициклон, который формируется в Атлантике и несет горячий ветер.
По сообщению Андрея Бондаря, руководителя Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца месяца дневные температуры ожидаются в районе 30-градусов и выше.