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12:22 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Сократили занятия в нескольких школах Краснодара из-за аномальной для сентября жары

Краснодар, 19 сентября, KrasnodarMedia. С 19 до 22 сентября в нескольких школах Краснодара из-за жары дети учатся по сокращенному расписанию. Приказа на краевом уровне о сокращении уроков не было, школы «урезали» уроки самостоятельно, воспользовавшись правом принимать такие решения. Уроки в школах длятся по 30 минут вместо обычных 40 минут, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубанские новости».

Напомним, до конца недели метеорологи прогнозируют на Кубани аномальную для этого времени года жару — до 37 градусов выше нуля.

Несколько школ в Краснодаре перешли на «усеченные» уроки из-за установившихся на Кубани аномально жарких дневных температур. Сокращение уроков с 40 до 30 минут — временная мера, пока не спадет экстремальная жара, как минимум, с 19 по 22 сентября, пояснили «Кубанским новостям» в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

— Приказа о сокращении занятий на краевом уровне не было. Управления образования городов и районов и сами школы вправе принимать подобные решения, — рассказали изданию в минобразования, добавив, что по данным на утро 19 сентября о сокращении времени уроков проинформировали две школы. Точное число учреждений, принявших подобное решение, будет известно к концу дня.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, днем в ближайшие несколько суток на Кубани прогнозируется аномальная жара — воздух прогреется до 30−35 градусов, местами — до 37 градусов.

Напомним, на днях в Краснодаре уже был побит температурный рекорд. Столбики термометров на прошлой неделе показали температуру 35 градусов выше нуля, последний раз подобная аномальная жара в сентябре, по сведениям синоптиков, наблюдалась в кубанской столице в 1944 году. Ранее метеорологи сообщили, что в аномально высокой для этого времени года жаре виноват Азорский антициклон, который формируется в Атлантике и несет горячий ветер.

По сообщению Андрея Бондаря, руководителя Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца месяца дневные температуры ожидаются в районе 30-градусов и выше.

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