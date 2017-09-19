Сократили занятия в нескольких школах Краснодара из-за аномальной для сентября жары

Напомним, до конца недели метеорологи прогнозируют на Кубани аномальную для этого времени года жару — до 37 градусов выше нуля.

Несколько школ в Краснодаре перешли на «усеченные» уроки из-за установившихся на Кубани аномально жарких дневных температур. Сокращение уроков с 40 до 30 минут — временная мера, пока не спадет экстремальная жара, как минимум, с 19 по 22 сентября, пояснили «Кубанским новостям» в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

— Приказа о сокращении занятий на краевом уровне не было. Управления образования городов и районов и сами школы вправе принимать подобные решения, — рассказали изданию в минобразования, добавив, что по данным на утро 19 сентября о сокращении времени уроков проинформировали две школы. Точное число учреждений, принявших подобное решение, будет известно к концу дня.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, днем в ближайшие несколько суток на Кубани прогнозируется аномальная жара — воздух прогреется до 30−35 градусов, местами — до 37 градусов.

Напомним, на днях в Краснодаре уже был побит температурный рекорд. Столбики термометров на прошлой неделе показали температуру 35 градусов выше нуля, последний раз подобная аномальная жара в сентябре, по сведениям синоптиков, наблюдалась в кубанской столице в 1944 году. Ранее метеорологи сообщили, что в аномально высокой для этого времени года жаре виноват Азорский антициклон, который формируется в Атлантике и несет горячий ветер.