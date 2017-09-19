В Калининграде свет отключили на 16 улицах

Источник: Клопс.ru

От горячей воды для проведения ремонтных работ на теплотрассе отключены дома по следующим адресам: ул. Зоологическая, 42−48, ул. Алябьева, 1−7, ул. Чайковского, 46−50. Как отметили в пресс-службе, сегодня ремонт должен быть завершён.

Света не будет:

— с 9:00 до 18:00 — на ул. Коммунистической, 25−27, 30, 32−32б, 34, 35, 37 а-г, 37−37 В, 39, 41−49, ул. Летней, 8, 14, 14а, 18, 22, ул. П. Морозова, 115а.

— с 9:00 до 13:00 — на ул. Славянской, 32−42, 47−61, ул. Челюскинской, 2−16, 9−17, 45, пер. Аральском, 1−3, 2−2 а-г, 15, ул. Ст. Серж. Карташева, 68, 85, ул. Лужской, 2, 3, 5, ул. Ижорской, 21а — 25, 24, ул. Изумрудной, 14.

— с 13:30 до 18:00 — на ул. Сухумской, 11, 10−12, 20, пер. Аральском, 2а, ул. Каблукова, 8а, пер. Сухумском, 6, 11а-13, ул. Сухумской, 8−18, 9−13, ул. Ст. Серж. Карташева, 79−81.