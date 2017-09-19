В Калининграде свет отключили на 16 улицах
На ряде калининградских улиц во вторник, 19 сентября, отключили электричество или горячую воду. Об этом сообщает
На ряде калининградских улиц во вторник, 19 сентября, отключили электричество или горячую воду. Об этом сообщает
От горячей воды для проведения ремонтных работ на теплотрассе отключены дома по следующим адресам: ул. Зоологическая, 42−48, ул. Алябьева, 1−7, ул. Чайковского, 46−50. Как отметили в
Света не будет:
— с 9:00 до 18:00 — на ул. Коммунистической, 25−27, 30, 32−32б, 34, 35, 37
— с 9:00 до 13:00 — на ул. Славянской, 32−42, 47−61, ул. Челюскинской, 2−16, 9−17, 45, пер. Аральском, 1−3, 2−2
— с 13:30 до 18:00 — на ул. Сухумской, 11, 10−12, 20, пер. Аральском, 2а, ул. Каблукова, 8а, пер. Сухумском, 6, 11а-13, ул. Сухумской, 8−18, 9−13, ул. Ст. Серж. Карташева, 79−81.
— с 9:00 до 18:00 — на ул. Портовой, 6.