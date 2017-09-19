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11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецком районе прошла акция против «лунных ландшафтов»

Акцию местные жители провели на территории Загорского сельского поселения.

В Новокузнецком районе на территории Загорского сельского поселения местные жители провели экологическую акцию «Мы не хотим жить на лунных ландшафтах!».

«Мы провели экологическую акцию против засилья угольных разрезов, — рассказывает один из организаторов Юрий Бондарь. — Мы решили показать, что мы за жизнь и против разрушения, которое несут в себе угольные разработки. Всего в акции приняло участие около 70 человек из сёл Ананьино, Алексеевка и Апанас. В нашем поселении 6 разрезов и собираются строить ещё один! Вокруг лунные ландшафты, мертвые карьеры. В нашей единственной речке Чумыш уже рыбы не осталось, вода в ней чёрная! Такая же ситуация и в Беловском районе, где рядом с Беловским водохранилищем собираются строить угольный разрез. Мы решили объединиться с беловчанами в борьбе против разрезов. Рыбхозяйство посёлка Инской предоставило нам порядка 200 мальков японского карпа. Мы выпустили их в местный карьер.».

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