Новокуйбышевский парк Победы победил в региональном этапе конкурса «Парки малых городов»
В тройку лидеров также вошли Кинель и Безенчук.
В тройку лидеров также вошли Кинель и Безенчук.
В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги конкурса эскизных проектов парков в рамках федерального партийного проекта «Парки малых городов», сообщается на официальном сайте партии.
Конкурс продолжался 2 месяца, участие в котором приняли 9 муниципальных образований области с численностью населения до 250 тысяч человек. От каждого участника на региональном этапе было направлено по одному проекту комплексного благоустройства парка.
Победителем стал г. о. Новокуйбышевск с проектом благоустройства парка Победы, 2 место отдали проекту детского парка г. о. Кинель, 3 место — парку «Тополя» пгт. Безенчук.
Напомним, парк Победы — самый старый парк Новокуйбышевска, ему 75 лет. В этом году он начал свое преображение: в одном из озер заработал фонтан с подсветкой, пополнилась выставка военной техники и высадили новые кустарники, появились новые скамейки, беседка, спортивная площадка, площадка для аттракционов.