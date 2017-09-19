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12:18 (мск), источник: Pro Город Самара

Новокуйбышевский парк Победы победил в региональном этапе конкурса «Парки малых городов»

В тройку лидеров также вошли Кинель и Безенчук.

В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги конкурса эскизных проектов парков в рамках федерального партийного проекта «Парки малых городов», сообщается на официальном сайте партии.

Конкурс продолжался 2 месяца, участие в котором приняли 9 муниципальных образований области с численностью населения до 250 тысяч человек. От каждого участника на региональном этапе было направлено по одному проекту комплексного благоустройства парка.

Победителем стал г. о. Новокуйбышевск с проектом благоустройства парка Победы, 2 место отдали проекту детского парка г. о. Кинель, 3 место — парку «Тополя» пгт. Безенчук.

Напомним, парк Победы — самый старый парк Новокуйбышевска, ему 75 лет. В этом году он начал свое преображение: в одном из озер заработал фонтан с подсветкой, пополнилась выставка военной техники и высадили новые кустарники, появились новые скамейки, беседка, спортивная площадка, площадка для аттракционов.

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