Новокуйбышевский парк Победы победил в региональном этапе конкурса «Парки малых городов»

В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги конкурса эскизных проектов парков в рамках федерального партийного проекта «Парки малых городов», сообщается на официальном сайте партии.

Конкурс продолжался 2 месяца, участие в котором приняли 9 муниципальных образований области с численностью населения до 250 тысяч человек. От каждого участника на региональном этапе было направлено по одному проекту комплексного благоустройства парка.

Победителем стал г. о. Новокуйбышевск с проектом благоустройства парка Победы, 2 место отдали проекту детского парка г. о. Кинель, 3 место — парку «Тополя» пгт. Безенчук.