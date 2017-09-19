Казахстан готовится к холодам: перевозки угля растут по всем направлениям

В целом за 8 месяцев текущего года план погрузки угля по сети АО «НК «КТЖ» увеличился по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 20% или на 10,5 млн. тонн.

В том числе, в адрес коммунально-бытового сектора и промышленных предприятий СКО за 8 месяцев этого года с крупных угольных разрезов отгружено 293,7 тыс. тонн (4 271 вагонов), рост погрузки по отношению к аналогичному периоду 2016 г. составил 22%.

С разрезов ТОО «Каражыра» и АО «Шубарколь Комир» за 8 месяцев было отгружено 67,9 тыс. тонн (1 027 вагонов), рост по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 38%. Положительная динамика погрузки угля сохраняется с мая, с начала подготовки коммунально-бытовых предприятий региона к отопительному сезону 2017−2018 гг.

АО «НК «ҚТЖ» предоставляет полувагоны АО «Казтемиртранс» под сезонную погрузку угля грузоотправителям на местах в объеме, который позволяет удовлетворить потребности казахстанского потребителя.

В общей перевозке сезонных грузов задействованы парки различных операторов, в том числе и частных. При этом доля парка АО «Казтемиртранс» составляет во внутриреспубликанском сообщении 74%, в экспортном — 26%. В этом году увеличение парка под погрузку сезонного твердого топлива составляет 42%, что на 5% процентов больше, чем в прошлом году.

АО «КТЖ — Грузовые перевозки» ежемесячно проводит встречи в региональных отделениях дорог с грузоотправителями и грузополучателями. В обсуждении вопросов своевременной подготовки к отопительному сезону участвуют представители местных исполнительных органов, заинтересованных министерств и ведомств.

Так, совместно с Министерством по инвестициям и развитию, Министерством энергетики, АО «СамрукЭнерго» разработан план мероприятий по обеспечению углем в отопительный сезон 2017−2018 гг.

Большое содействие оказали акиматы ВКО и СКО, которыми была проведена работа по перераспределению бюджетных средств с 4 квартала 2017 года на 2−3 квартал, для своевременного накопления запасов угля, что обеспечило бесперебойную подготовку социальных предприятий детских садов, школ, больниц, к отопительному сезону в полной мере.