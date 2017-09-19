Фанаты Лары Крофт высмеяли «вытянутую как у жирафа» шею героини на постере
Создатели фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» опубликовали в Twitter постер фильма.
Создатели фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» опубликовали в Twitter постер фильма.
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«Кто-то заметил странную шею на постере Tomb Raider и теперь это единственное, что я могу на нем увидеть», — написал пользователь с ником Knarf Black.
Новый фильм об исследовательнице и авантюристке Ларе Крофт выйдет на экраны в марте 2018 года. В настоящее время франшиза Tomb Raider состоит из двух лент 2001-го и 2003 года и 17 видеоигр.