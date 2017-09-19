Фанаты Лары Крофт высмеяли «вытянутую как у жирафа» шею героини на постере

Поклонники франшизы обвинили кинематографистов в неумелом использовании фотошопа из-за чересчур вытянутой шеи главной героини, которую играет Алисия Викандер.

Интернет-пользователи высмеяли авторов постера. Викандер сравнили, в частности, с жирафом, велоцираптором, демоном из «Зловещих мертвецов» и пришельцем Е. Т. из фильма «Инопланетянин».

«Кто-то заметил странную шею на постере Tomb Raider и теперь это единственное, что я могу на нем увидеть», — написал пользователь с ником Knarf Black.