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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты Лары Крофт высмеяли «вытянутую как у жирафа» шею героини на постере

Создатели фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» опубликовали в Twitter постер фильма.

Поклонники франшизы обвинили кинематографистов в неумелом использовании фотошопа из-за чересчур вытянутой шеи главной героини, которую играет Алисия Викандер.

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Интернет-пользователи высмеяли авторов постера. Викандер сравнили, в частности, с жирафом, велоцираптором, демоном из «Зловещих мертвецов» и пришельцем Е. Т. из фильма «Инопланетянин».

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«Кто-то заметил странную шею на постере Tomb Raider и теперь это единственное, что я могу на нем увидеть», — написал пользователь с ником Knarf Black.

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Новый фильм об исследовательнице и авантюристке Ларе Крофт выйдет на экраны в марте 2018 года. В настоящее время франшиза Tomb Raider состоит из двух лент 2001-го и 2003 года и 17 видеоигр.

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