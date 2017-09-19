В Новосибирске закрыли Холодильную улицу для ремонта
Проезд ограничили до 9 октября.
Проезд ограничили до 9 октября.
В Правобережье Новосибирска закрыли проезд по улице Холодильной. Об этом сообщили в
Дорога закрыта со вчерашнего дня, 18 сентября. Там проводят аварийный ремонт теплотрассы. Чтобы объехать участок, который ремонтируют, водители смогут воспользоваться другими дорогами общего пользования.
В мэрии напомнили, что водители должны внимательно следить за дорогой, быть осторожными, руководствоваться знаками дорожного движения и соблюдать ПДД.