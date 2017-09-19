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12:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске закрыли Холодильную улицу для ремонта

Проезд ограничили до 9 октября.

В Правобережье Новосибирска закрыли проезд по улице Холодильной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Движение транспорта ограничили возле дома № 16 вплоть до 9 октября.

Дорога закрыта со вчерашнего дня, 18 сентября. Там проводят аварийный ремонт теплотрассы. Чтобы объехать участок, который ремонтируют, водители смогут воспользоваться другими дорогами общего пользования.

В мэрии напомнили, что водители должны внимательно следить за дорогой, быть осторожными, руководствоваться знаками дорожного движения и соблюдать ПДД.

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