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14:55 (мск), источник: dostup1.ru

Грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области

Ухудшение погодных условий на Южном Урале прогнозируется на среду, 20 сентября.

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Источник: dostup1.ru

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий — регион попадет во власть циклона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, 20 сентября в отдельных районах Южного Урала прогнозируются грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщает МЧС.

«Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб», — говорится в сообщении ведомства.

Гражданам также рекомендовано подготовиться: заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями или линиями электропередачи.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Также не рекомендуется парковать автомобили под деревьями.

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