Грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области

Гражданам также рекомендовано подготовиться: заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями или линиями электропередачи.