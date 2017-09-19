Грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области
Ухудшение погодных условий на Южном Урале прогнозируется на среду, 20 сентября.
Ухудшение погодных условий на Южном Урале прогнозируется на среду, 20 сентября.
В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий — регион попадет во власть циклона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным Челябинского Гидрометцентра, 20 сентября в отдельных районах Южного Урала прогнозируются грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщает МЧС.
«Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых
Гражданам также рекомендовано подготовиться: заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями или линиями электропередачи.
В связи с прогнозируемым ухудшением погоды существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Также не рекомендуется парковать автомобили под деревьями.