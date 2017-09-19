В Перми перекрыли улицу Монастырскую

В Перми до 1 октября перекрыли улицу Монастырская, начиная от улицы Куйбышева и до дома № 10, движение транспорта здесь будет невозможно. Также до 10 октября проезд закрыт на участке Монастырской от зоопарка до улицы Газеты Звезда. В обоих случаях дорога перекрыта для замены теплотрассы. В общей сложности переложат 578 метров теплопровода. На время работ автомобилистам разрешили разворот на полосу обратного движения на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Монастырская.