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12:36 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми перекрыли улицу Монастырскую

Дорога перекрыта для замены теплотрассы.

Источник: Вести - Пермь

В Перми до 1 октября перекрыли улицу Монастырская, начиная от улицы Куйбышева и до дома № 10, движение транспорта здесь будет невозможно. Также до 10 октября проезд закрыт на участке Монастырской от зоопарка до улицы Газеты Звезда. В обоих случаях дорога перекрыта для замены теплотрассы. В общей сложности переложат 578 метров теплопровода. На время работ автомобилистам разрешили разворот на полосу обратного движения на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Монастырская.

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