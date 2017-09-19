В Сочи эвакуировали авто с человеком в салоне
«Путешественник» сделал
«Путешественник» сделал
Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Ролик опубликовали в одной из социальных сетей. На кадрах видно, что автомобиль транспортируют с помощью эвакуатора. При этом в салоне машины находится человек, который рассказывает обо всем произошедшем.
Автор сообщает, что события происходят в г. Сочи. Машину эвакуировали на ул. Северной возле ТЦ Sun City.
По мере движения видно, что автомобиль с человеком в салоне доставили на спецстоянку, расположенную на ул. Конституции СССР 56/2.
Пользователи в социальных сетях уже обсуждают правомерность действий работников службы эвакуации. Дата происшествия достоверно неизвестна.