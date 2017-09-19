В Сочи эвакуировали авто с человеком в салоне

Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Ролик опубликовали в одной из социальных сетей. На кадрах видно, что автомобиль транспортируют с помощью эвакуатора. При этом в салоне машины находится человек, который рассказывает обо всем произошедшем.