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13:21 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи эвакуировали авто с человеком в салоне

«Путешественник» сделал видеорепортаж с платформы эвакуатора.

Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Ролик опубликовали в одной из социальных сетей. На кадрах видно, что автомобиль транспортируют с помощью эвакуатора. При этом в салоне машины находится человек, который рассказывает обо всем произошедшем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор сообщает, что события происходят в г. Сочи. Машину эвакуировали на ул. Северной возле ТЦ Sun City.

По мере движения видно, что автомобиль с человеком в салоне доставили на спецстоянку, расположенную на ул. Конституции СССР 56/2.

Пользователи в социальных сетях уже обсуждают правомерность действий работников службы эвакуации. Дата происшествия достоверно неизвестна.

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