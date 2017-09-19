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17:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

В 22 больницах Приангарья можно будет оформить электронный больничный до конца года

К концу 2017 года жители Иркутской области смогут оформить электронный листок нетрудоспособности в 22 лечебных учреждениях, из которых 9 — государственных, 13 — негосударственных.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 19 сентября 2017 года сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ со ссылкой на заявление начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения ФСС РФ Галины Макаренко на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению ЭЛН сообщила.

С сентября электронный больничный могут выдавать 9 областных медицинских организаций: ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3», ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 4», ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 2», ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 1» ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17», ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» и единственная медицинская организация за пределами Иркутска ОГАУЗ «Братская городская больница № 2».

Из негосударственных медицинских организаций на данный момент в области электронные листки нетрудоспособности выдает только НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск — Пассажирский» ОАО «РЖД». До конца года к ней присоединятся еще 12 негосударственных медицинских организаций Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Усть-Кута и Железногорска-Илимского. На данный момент они подписали соглашения о взаимодействии и готовят необходимое техническое оснащение для последующего оформления и выдачи ЭЛН.

Соглашение о взаимодействии по реализации ЭЛН уже подписали более 5800 страхователей. По состоянию на 19 сентября 2017 года в Иркутской области выдано 67 электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Электронные листки приняли и оплатили такие крупные работодатели, как ООО «Востсибуголь», ООО «Иркутский масложиркомбинат», МУП «Управление капитального строительства», НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск — Пассажирский» и другие.

С 1 июля 2017 года медицинские учреждения России переходят на электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) — это больничный лист в электронном виде. Листок нетрудоспособности в форме электронного документа приобретает такой же юридический статус, как и бумажный листок. ЭЛН в отличие от бумажного листка нельзя потерять или подделать. Процедура внедрения электронного документа происходит только по мере готовности лечебных учреждений выдавать ЭЛН и соответственно, готовности работодателей принимать электронные листки.

Фонд разработал интерактивные сервисы «Электронный кабинет Страхователя» и «Электронный кабинет застрахованного», которые расположены на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ (cabinets.fss.ru). Используя эти ресурсы страхователи и застрахованные лица смогут узнать всю оперативную информацию о листках нетрудоспособности, начисленных и выплаченных пособиях по ним. Иркутским региональным отделением организованы семинары для страхователей, а также открыты «горячие линии» для консультирования страхователей, сотрудников медицинских учреждений и жителей Иркутской области по переходу на электронный листок нетрудоспособности. Номера телефонов горячей линии в региональном отделении: (3952) 25−96−01 — отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; (3952) 25−96−02 — отдел информатизации.

Напомним, первые три дня больничного оплачивает работодатель, а остальные дни — Фонд социального страхования. В Иркутской области в 2016 году выдано 651437 листков нетрудоспособности. Для их оплаты Фондом направлено более 5,5 млрд рублей, включая «больничные» по беременности и родам.

Введение электронных больничных позволит свести на нет злоупотребления при оформлении листков нетрудоспособности и исключить поддельные больничные. Это сделает систему более прозрачной. При внедрении ЭЛН, привычный бумажный лист не планируется выводить из обращения полностью. Работник сохраняет за собой право выбора формы листка нетрудоспособности — электронного или бумажного.

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