Чемпионат WorldSkills соберет в Воронеже 3,5 тыс человек
Соревнования молодых профессионалов стартуют 23 октября.
Соревнования молодых профессионалов стартуют 23 октября.
На IV региональный чемпионат WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), который пройдет в Воронеже с 23 по 27 октября, приедут 3,5 тыс. гостей. Соревнования посетят жители 10 регионов России, сообщил глава департамента образования Воронежской области Олег Мосолов губернатору Алексею Гордееву во время рабочей встречи в понедельник, 19 сентября.
Молодые профессионалы будут соревноваться по 25 компетенциям. В конкурсе поучаствуют 210 человек. В рамках деловой программы чемпионата впервые пройдет
Специализированные конкурсные площадки организуют на базе трех городских учреждений профобразования. Основной же площадкой чемпионата, как и в 2016 году, станет экспоцентр Воронежского аграрного университета имени императора Петра I.
В октябре 2017 года два студента воронежского техникума, победившие на чемпионате WorldSkills Russia в 2016 году, поедут на 44-й чемпионат мира WorldSkills Competition в
Впервые чемпионат WorldSkills прошел в Воронежской области в 2014 году. Тогда на национальный этап соревнований вышли семь студентов региона, которые в итоге привезли две «бронзы».