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13:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Чемпионат WorldSkills соберет в Воронеже 3,5 тыс человек

Соревнования молодых профессионалов стартуют 23 октября.

На IV региональный чемпионат WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), который пройдет в Воронеже с 23 по 27 октября, приедут 3,5 тыс. гостей. Соревнования посетят жители 10 регионов России, сообщил глава департамента образования Воронежской области Олег Мосолов губернатору Алексею Гордееву во время рабочей встречи в понедельник, 19 сентября.

Молодые профессионалы будут соревноваться по 25 компетенциям. В конкурсе поучаствуют 210 человек. В рамках деловой программы чемпионата впервые пройдет форум-выставка «Образование и профессиональные квалификации».

Специализированные конкурсные площадки организуют на базе трех городских учреждений профобразования. Основной же площадкой чемпионата, как и в 2016 году, станет экспоцентр Воронежского аграрного университета имени императора Петра I.

В октябре 2017 года два студента воронежского техникума, победившие на чемпионате WorldSkills Russia в 2016 году, поедут на 44-й чемпионат мира WorldSkills Competition в Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Александр Казьмин и Борис Сатаров выступят в составе национальной сборной. Они готовятся к чемпионату в Москве. За медали поборются более 1,3 тыс. молодых специалистов из 77 стран. Медали распределят по 52 компетенциям.

Впервые чемпионат WorldSkills прошел в Воронежской области в 2014 году. Тогда на национальный этап соревнований вышли семь студентов региона, которые в итоге привезли две «бронзы».

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