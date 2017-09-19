Чемпионат WorldSkills соберет в Воронеже 3,5 тыс человек

На IV региональный чемпионат WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), который пройдет в Воронеже с 23 по 27 октября, приедут 3,5 тыс. гостей. Соревнования посетят жители 10 регионов России, сообщил глава департамента образования Воронежской области Олег Мосолов губернатору Алексею Гордееву во время рабочей встречи в понедельник, 19 сентября.

Молодые профессионалы будут соревноваться по 25 компетенциям. В конкурсе поучаствуют 210 человек. В рамках деловой программы чемпионата впервые пройдет форум-выставка «Образование и профессиональные квалификации».

Специализированные конкурсные площадки организуют на базе трех городских учреждений профобразования. Основной же площадкой чемпионата, как и в 2016 году, станет экспоцентр Воронежского аграрного университета имени императора Петра I.

В октябре 2017 года два студента воронежского техникума, победившие на чемпионате WorldSkills Russia в 2016 году, поедут на 44-й чемпионат мира WorldSkills Competition в Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Александр Казьмин и Борис Сатаров выступят в составе национальной сборной. Они готовятся к чемпионату в Москве. За медали поборются более 1,3 тыс. молодых специалистов из 77 стран. Медали распределят по 52 компетенциям.