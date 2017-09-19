Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша вводит налог на украинцев
Свекла оказалась суперфудом
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Он любит себя, а не публику»: Эдита Пьеха о внуке Стасе
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
«Мы вернем и Ялту»: Порошенко о целях Украины
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
1035 лет назад погибла Грейс Келли
13:37 (мск), источник: Sputnik.by

Глава БПЦ митрополит Павел призвал не ходить на «Матильду»

Для того, чтобы составить мнение о скандальном фильме, митрополит Минский и Заславский посмотрел в интернете несколько трейлеров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Предстоятель Белоруской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих не проявлять агрессию в связи с фильмом «Матильда», а просто игнорировать данную киноленту.

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя возник после того, как депутат Государственной думы Наталья Поклонская призвала запретить в прокате фильм «Матильда». Поклонская считает, что фильм оскорбляет чувства православных верующих и память царя Николая Второго.

Читайте также
Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем

«Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм», — заявил в интервью Патриарший экзарх всея Беларуси официальному порталу БПЦ.

По его словам, в настоящее время официальной позиции РПЦ по поводу данного фильма нет. «Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме», — отметил митрополит Павел.

Он подчеркнул, что ему непонятен замысел фильма «Матильда». «Он разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик», — сказал предстоятель БПЦ.

При этом он подчеркнул, что «император Николай Второй — святой, и память о нем священна для всех православных христиан».

По словам митрополита, у него особую горечь и возмущение вызывает то, что показ фильма планируют осуществить осенью 2017 года — в годовщину Октябрьской революции.

Режиссер картины в свою очередь не согласен с мнением о том, что фильм дискредитирует императора Николая Второго.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роль русского царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, Матильду сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, мать Николая — Ингеборга Дапкунайте. В фильме также сыграли Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский. Планируется, что в прокат «Матильда» должна выйти 26 октября 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Суд оставил приговор Донату Скакуну без изменений: 8 лет колонии
ЗВО опровергает сообщение о 'залпах по толпе журналистов'
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 35% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь