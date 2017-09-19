Глава БПЦ митрополит Павел призвал не ходить на «Матильду»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Предстоятель Белоруской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих не проявлять агрессию в связи с фильмом «Матильда», а просто игнорировать данную киноленту.

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя возник после того, как депутат Государственной думы Наталья Поклонская призвала запретить в прокате фильм «Матильда». Поклонская считает, что фильм оскорбляет чувства православных верующих и память царя Николая Второго.

Читайте также Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем

«Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм», — заявил в интервью Патриарший экзарх всея Беларуси официальному порталу БПЦ.

По его словам, в настоящее время официальной позиции РПЦ по поводу данного фильма нет. «Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме», — отметил митрополит Павел.

Он подчеркнул, что ему непонятен замысел фильма «Матильда». «Он разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик», — сказал предстоятель БПЦ.

При этом он подчеркнул, что «император Николай Второй — святой, и память о нем священна для всех православных христиан».

По словам митрополита, у него особую горечь и возмущение вызывает то, что показ фильма планируют осуществить осенью 2017 года — в годовщину Октябрьской революции.

Режиссер картины в свою очередь не согласен с мнением о том, что фильм дискредитирует императора Николая Второго.