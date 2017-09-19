Ливни, грозы и сильный ветер до 18 м/с прогнозируют в Иркутской области 20 сентября
Штормовое предупреждение объявлено в регионе.
Штормовое предупреждение объявлено в регионе.
Ливни, грозы и усиление ветра до 13−18 м/с ожидаются в Иркутской области 20 сентября. Экстренные службы оповестили население об ухудшении погоды. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
По данным Иркутского гидрометцентра, 20 сентября утром и днем местами в центральных, южных, верхнеленских районах ожидается усиление
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