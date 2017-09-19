Ливни, грозы и сильный ветер до 18 м/с прогнозируют в Иркутской области 20 сентября

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Ливни, грозы и усиление ветра до 13−18 м/с ожидаются в Иркутской области 20 сентября. Экстренные службы оповестили население об ухудшении погоды. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным Иркутского гидрометцентра, 20 сентября утром и днем местами в центральных, южных, верхнеленских районах ожидается усиление северо-западного ветра до 13−18 м/с, местами сильные дожди, грозы, в центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.