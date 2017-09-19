У свердловчанки изъяли троих детей
СКР проверяет органы опеки.
СКР проверяет органы опеки.
В Свердловской области жительница Первоуральска может лишиться родительских прав. Трое её детей были изъяты из семьи по инициативе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В ходе планового визита к одной из состоящих на учёте семей сотрудники отдела ПДН увидели, что мать оставила 6-летнего
«Два раза были направлены материалы в органы опеки о принятии решения о лишении родительских прав и изъятия детей из семьи. Однако ходатайства полицейских были отклонены с формулировкой, что данная меря является крайней и на данном этапе она преждевременна», — сообщила старший специалист
Также в местной прессе появились сделанные соседями видеозаписи, на которых видно лежащую на диване плачущую девочку. Сообщается, что семья состоит на учёте ПДН два года, а у матери есть проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем.
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«В рамках доследственной проверки будет даваться правовая оценка действиям или бездействию сотрудников органов системы профилактики в части принятия ими полных и своевременных мер, направленных на защиту прав малолетних детей», — сообщили в