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13:11 (мск), источник: ИА REGNUM

У свердловчанки изъяли троих детей

СКР проверяет органы опеки.

В Свердловской области жительница Первоуральска может лишиться родительских прав. Трое её детей были изъяты из семьи по инициативе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе планового визита к одной из состоящих на учёте семей сотрудники отдела ПДН увидели, что мать оставила 6-летнего ребенка-инвалида без присмотра. По словам соседей, сама, взяв двух других детей, ушла гулять, а девочка, которую оставили дома, долго и громко плакала. На данный момент дети изъяты и доставлены в больницу, сообщает «Первоуральск.ру».

«Два раза были направлены материалы в органы опеки о принятии решения о лишении родительских прав и изъятия детей из семьи. Однако ходатайства полицейских были отклонены с формулировкой, что данная меря является крайней и на данном этапе она преждевременна», — сообщила старший специалист пресс-службы ОМВД Первоуральска Ольга Григорьева.

Также в местной прессе появились сделанные соседями видеозаписи, на которых видно лежащую на диване плачущую девочку. Сообщается, что семья состоит на учёте ПДН два года, а у матери есть проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что по факту публикаций в СМИ организована доследственная проверка в отношении органов опеки города Первоуральска.

«В рамках доследственной проверки будет даваться правовая оценка действиям или бездействию сотрудников органов системы профилактики в части принятия ими полных и своевременных мер, направленных на защиту прав малолетних детей», — сообщили в пресс-службе управления.

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