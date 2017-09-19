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13:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе появились еще две архитектурные композиции

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Очередные арт-объекты украсили парк культуры и отдыха «Первомайский» в Калининском районе Уфы.

Здесь установили металлическую сферу из колец и старых ключей в виде земного шара, в его создании участвовали все уфимцы. Сначала был подготовлен каркас будущего объекта, а ключи, символизирующие путь к счастью и успеху, были собраны усилиями всех жителей района. 3500 ключей предоставила компания «Башвтормет».

Второй объект — черепашка «Первомайка» представляет собой металлический каркас в форме черепахи, заполненный камнями. Композиция расположена недалеко от озера, она уже начала привлекать внимание самых юных калининцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

К открытию арт-объектов «Земной шар» и черепашка «Первомайка» приурочат детский праздник, он пройдет 22 сентября в 11.00.

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