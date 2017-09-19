В Уфе появились еще две архитектурные композиции

Здесь установили металлическую сферу из колец и старых ключей в виде земного шара, в его создании участвовали все уфимцы. Сначала был подготовлен каркас будущего объекта, а ключи, символизирующие путь к счастью и успеху, были собраны усилиями всех жителей района. 3500 ключей предоставила компания «Башвтормет».