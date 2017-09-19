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13:18 (мск), источник: АиФ Омск

По видеороликам из соцсетей в этом году оштрафовали 46 омских водителей

Благодаря камерам фиксации нарушений ПДД удалось выявить ещё более 400 тыс. нарушений.

Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 46 омичей, нарушивших ПДД, по видеороликам из соцсетей. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

Водителям, снявшим нарушения ПДД на свой видеорегистратор, советуют напрямую отправлять материалы через раздел «Обращения» на сайте ГИБДД с указанием даты. Так как ролики в соцсетях зачастую подвергаются монтажу (авторы накладывают музыку или вырезают ненужные моменты), а полицейским нужен оригинал, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.

Камеры фиксации нарушений ПДД на омских улицах помогли выявить более 400 тыс. фактов, 90% из них — превышение скорости более чем на 20 км/ч. Как отметила Наталья Бобылева, омичи отлично знают, где стоят камеры, но всё равно не соблюдают ПДД.

«По итогам восьми месяцев 2017 года в Омской области произошло 1802 ДТП, в которых погибли 125 человек и 2290 получили травмы. То есть по статистике каждые два дня в автомобильной аварии гибнет человек, — сообщил Игорь Триколе, врио УГИБДД УМВД России по Омской области. — В целом количество снизилось, но гибель детей исключить не удалось. Погибли десять детей, в том числе девять детей-пассажиров, трое из которых перевозились без удерживающих устройств».

Около 40% всех ДТП составляют столкновения, основные причины которых — превышение скорости и нарушение правил проезда перекрёстков, ещё 35% — наезды на пешеходов как по вине водителей, так и самих пешеходов.

Омичи продолжают совершать ДТП в состоянии опьянения, несмотря на надзор и ответственность. Но их количество по сравнению с прошлым годом снизилось. Жертвами таких аварий стали 16 человек, то есть 13% от общего числа погибших.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилось количество ДТП с участием мотоциклистов, а также количество раненых и погибших в них.

«В этом году определилась ещё одна проблема. ДТП с пассажирским транспортом, автобусами», — добавил Игорь Триколе.

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