В Сызрани пройдет велопробег по православным храмам

Сызранская Епархия приглашает жителей города на велопробег, совмещённый с экскурсиями по храмам Сызрани. Это спортивное и духовно-нравственное мероприятие, направленное на расширение представления участников о православной традиции отношения к храмам и иконам. Велопробег пройдет 1 октября с 14 до 19 часов. Сбор участников у Казанского кафедрального собора.
Далее участники акции посетят Храм Илии пророка, Свято-Вознесенский мужской монастырь, Церковь Пантелеимона Целителя у сызранской ЦГБ и Свято-Троицкий храм в Юго-Западном районе. В храмах для участников велопробега пройдут краткие обзорные экскурсии или рассказы об их истории. В последней точке велопробега участников ждет чаепитие и беседа с настоятелем храма протоиереем Анатолием Чибовым, сообщает «Маленькая Сызрань».