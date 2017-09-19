В Сызрани пройдет велопробег по православным храмам

Сызранская Епархия приглашает жителей города на велопробег, совмещённый с экскурсиями по храмам Сызрани. Это спортивное и духовно-нравственное мероприятие, направленное на расширение представления участников о православной традиции отношения к храмам и иконам. Велопробег пройдет 1 октября с 14 до 19 часов. Сбор участников у Казанского кафедрального собора.