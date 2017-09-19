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13:15 (мск), источник: НИА Самара

В Сызрани пройдет велопробег по православным храмам


Мероприятие состоится 1 октября.

Сызранская Епархия приглашает жителей города на велопробег, совмещённый с экскурсиями по храмам Сызрани. Это спортивное и духовно-нравственное мероприятие, направленное на расширение представления участников о православной традиции отношения к храмам и иконам. Велопробег пройдет 1 октября с 14 до 19 часов. Сбор участников у Казанского кафедрального собора.

Далее участники акции посетят Храм Илии пророка, Свято-Вознесенский мужской монастырь, Церковь Пантелеимона Целителя у сызранской ЦГБ и Свято-Троицкий храм в Юго-Западном районе. В храмах для участников велопробега пройдут краткие обзорные экскурсии или рассказы об их истории. В последней точке велопробега участников ждет чаепитие и беседа с настоятелем храма протоиереем Анатолием Чибовым, сообщает «Маленькая Сызрань».

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