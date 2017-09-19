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13:14 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Сохраняется высокая пожароопасность лесов.

Источник: AP 2017

С 20 по 27 сентября местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов, 5-й класс.

Жителям области напоминают о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

-Соблюдайте запрет на посещение лесов;.

-Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);.

-Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;.

-Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и т. п. ;.

-Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;.

-Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;.

-Водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара, сообщает ОДС ЦУКС Самара.

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