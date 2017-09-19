В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Сохраняется высокая пожароопасность лесов.
Сохраняется высокая пожароопасность лесов.
С 20 по 27 сентября местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов, 5-й класс.
Жителям области напоминают о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:
-Соблюдайте запрет на посещение лесов;.
-Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);.
-Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;.
-Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями
-Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;.
-Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;.
-Водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара, сообщает ОДС ЦУКС Самара.