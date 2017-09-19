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13:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карантин введён в Богородском районе Нижегородской области из-за выявления вируса АЧС среди диких кабанов

Нижний Новгород. 19 сентября. НТА-Приволжье — Карантин введён в Богородском районе Нижегородской области из-за выявления вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов.

Как сообщает комитет госветнадзора по Нижегородской области, в лесополосе Богородского районного лесничества выявлены трупы четырёх кабанов, результаты лабораторных исследований показали наличие вируса африканской чумы свиней.

Госветслужбой проведена дезинфекция места обнаружения, на внеочередном заседании комиссии по охране территории разработан план мероприятий по предотвращению распространения инфекции и наложен карантин на территории Богородского района.

В частности, инфицированным объектом определены три участка местного лесничества, посещение их запрещено на период действия ограничительных мероприятий. Также под запретом все виды охоты, кроме регулирующей численность, в том числе, добыча кабана на мясо и для изготовления чучел.

Комитету охотопользования региона поручено обеспечить сокращение численности кабанов до показателя плотности 0,25 особи на 1 тыс. га бескровными методами.

На личных хозяйствах организован учёт численности поголовья домашних свиней, их иммунизация и наблюдение за состоянием с отбором проб у подозреваемых в заболевании АЧС животных.

Ранее сообщалось, что в августе очаг АЧС был зафиксирован в Вачском районе Нижегородской области.

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