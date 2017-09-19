Ливень с грозой обрушился на Владивосток
На центральных улицах потухли фонари, дороги города оказались под водой (ВИДЕО).
На центральных улицах потухли фонари, дороги города оказались под водой (ВИДЕО).
Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.
Сильный ливень с грозой обрушился на Владивосток. Улицы города превратились в реки, многие дороги оказались под водой. На центральных улицах и на мосту через бухту Золотой Рог потухли фонари. Жители города вынуждены добираться домой в темноте и «проплывать» на автомобилях затопленные участки, сообщает ИА PrimaMedia.
По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 20 сентября, на
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