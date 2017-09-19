Сильный ливень с грозой обрушился на Владивосток. Улицы города превратились в реки, многие дороги оказались под водой. На центральных улицах и на мосту через бухту Золотой Рог потухли фонари. Жители города вынуждены добираться домой в темноте и «проплывать» на автомобилях затопленные участки, сообщает ИА PrimaMedia.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 20 сентября, на северо-запад Японского моря выйдет циклон. Далее он пройдёт над центральною частью моря. В Приморье местами ожидаются дожди, наиболее интенсивные на юге края, в отдельных районах прогремят грозы. Во второй половине дня циклон сместится на восток и его влияние на погоду края ослабеет. Начнется рост атмосферного давления, дожди прекратятся. В южных районах усилится северо-западный ветер. Температура воздуха ночью в пределах +5…+15°С, днём воздух прогреется до +18…+24°С.