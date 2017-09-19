На массовые гуляния в центре Екатеринбурга вернется алкоголь
Аграрный комитет свердловского Заксобрания внес изменения в областной закон о розничной продаже алкоголя.
Аграрный комитет свердловского Заксобрания внес изменения в областной закон о розничной продаже алкоголя.
В частности, из полномочий субъекта исключается возможность установления дополнительных ограничений времени, условий и мест продажи спиртного в заведениях общепита.
Депутаты вынуждены были внести соответствующую корректировку, так как это предписано федеральным законодательством. Между тем некоторые парламентарии считают, что новшество может иметь пагубные последствия.
«Суть в том, что раньше мы могли на время массовых мероприятий запрещать продажу алкоголя в так называемых “псевдокафе-наливайках”, а теперь не сможем. Как результат увидим рост количества пьяных на общегородских праздниках», — пояснил депутат Вячеслав Вегнер.
Отметим, ранее мэрия традиционно ограничивала торговлю алкоголем на время праздничных мероприятий в центре города, но перед 9 Мая в этом сделала послабление для кафе.