Два южноуральских медика стали заслуженными врачами РФ
Награду получили Элина Епифанова и Алексей Фортыгин.
Награду получили Элина Епифанова и Алексей Фортыгин.
Заведующая детской поликлиникой городской больницы № 1 в Миассе Элина Епифанова и заместитель главного врача областного перинатального центра Алексей Фортыгин получили почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщают в
«Алексей Яковлевич — врач с высшей категорией. Он постоянно повышает свою квалификацию как организатор здравоохранения и
«Элина Ивановна — грамотный руководитель, она отлично ориентируется в организации медицинской помощи детям. Сейчас в поликлинике готовится к открытию кабинет функциональной диагностики, это ее заслуга. Элина Ивановна не только руководитель, но и чуткий врач» — рассказал о коллеге главврач городской больницы № 1 Миасса Александр Есин.
Напомним, ранее звание заслуженного врача РФ присвоили главному детскому