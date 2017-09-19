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13:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Два южноуральских медика стали заслуженными врачами РФ

Награду получили Элина Епифанова и Алексей Фортыгин.

Заведующая детской поликлиникой городской больницы № 1 в Миассе Элина Епифанова и заместитель главного врача областного перинатального центра Алексей Фортыгин получили почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщают в пресс-службе регионального минздрава.

«Алексей Яковлевич — врач с высшей категорией. Он постоянно повышает свою квалификацию как организатор здравоохранения и врач-хирург, владеет всеми видами акушерско-гинекологической помощи. Ежегодно он проводит более 200 операций. Его работа помогла развить в регионе методику лечебно-диагностической лапароскопии в гинекологии, благодаря чему объем эндоскопических операций в перинатальном центре вырос до 30 процентов» — отметил главный акушер-гинеколог минздрава Челябинской области, главврач областного перинатального центра Юрий Семенов.

«Элина Ивановна — грамотный руководитель, она отлично ориентируется в организации медицинской помощи детям. Сейчас в поликлинике готовится к открытию кабинет функциональной диагностики, это ее заслуга. Элина Ивановна не только руководитель, но и чуткий врач» — рассказал о коллеге главврач городской больницы № 1 Миасса Александр Есин.

Напомним, ранее звание заслуженного врача РФ присвоили главному детскому анестезиологу-реаниматологу Южного Урала, заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 ЧОДКБ Олегу Лапину.

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