В Ростовской области в 2018 году благоустроят малые города и исторические поселения
В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены малые города и исторические поселения России.
В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены малые города и исторические поселения России.
В Ростовской области это Таганрог, Азов и Старочеркасская, сообщает
Также на федеральном уровне будут разработаны дополнительные механизмы развития и поддержки исторических поселений и других муниципальных образований, на территориях которых расположены объекты, представляющие
Напомним, в 2017 году в Ростовской области участниками федерального проекта стали шесть муниципалитетов: