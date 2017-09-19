В Ростовской области в 2018 году благоустроят малые города и исторические поселения

В Ростовской области это Таганрог, Азов и Старочеркасская, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также на федеральном уровне будут разработаны дополнительные механизмы развития и поддержки исторических поселений и других муниципальных образований, на территориях которых расположены объекты, представляющие историко-культурную ценность. Эти меры должны служить раскрытию туристско-рекреационного потенциала.