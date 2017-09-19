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16:13 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в 2018 году благоустроят малые города и исторические поселения

В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены малые города и исторические поселения России.

В Ростовской области это Таганрог, Азов и Старочеркасская, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также на федеральном уровне будут разработаны дополнительные механизмы развития и поддержки исторических поселений и других муниципальных образований, на территориях которых расположены объекты, представляющие историко-культурную ценность. Эти меры должны служить раскрытию туристско-рекреационного потенциала.

Напомним, в 2017 году в Ростовской области участниками федерального проекта стали шесть муниципалитетов: Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов — города, задействованные в подготовке к проведению ЧМ-2018, и моногорода Донецк, Гуково, Зверево.

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