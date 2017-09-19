Погода «на миллион»: центральную Россию и Поволжье ждет третья волна «бабьего лета»

Источник: AP 2017

Вместе с тем с Сахалина отступит тайфун «Талим», а в южных регионах сохранится летняя жара.

«Миллион на миллион» в центральной России

В регионах Центрального федерального округа и части субъектов Приволжского федерального округа во вторник установилась по-настоящему осенняя погода.

«Сегодня термометры в этих регионах будут показывать максимум 11−16 градусов тепла, но это погружение в осень не будет долгим — уже начиная со среды и далее, центральную Россию ожидает третья и самая продолжительная волна «бабьего лета», — рассказали в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, погода пойдет на улучшение, которое, согласно прогнозам, достигнет своего пика к предстоящим выходным.

«Ночью и утром в центре страны будет до плюс 10 градусов, а днем можно ожидать температуры вплоть до 20 градусов тепла, особенно это повышение температуры будет ощущаться, начиная с пятницы, и сохранится в субботу, воскресенье и следующий понедельник — будет идеально ясная погода, которую синоптики называют “миллион на миллион” — на небе не будет ни облачка», — уточнил собеседник агентства.

Циклон на Северо-Западе

Регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) во вторник и среду останутся под влиянием атлантического циклона, который накануне принес в Санкт-Петербург сильный дождь, а в Новгородской области сопровождался смерчем. На территории Поддорского района сильный ветер оставил без света жилые дома и школы, а также поднял в воздух гараж, который упал на крышу частного дома и травмировал трехмесячного ребенка, находившегося в доме.

«В СЗФО будет также пасмурно и облачно. Например, в Санкт-Петербурге уже сегодня заметно похолодало — днем термометры показывают до +11 градусов, и выше столбики уже не поднимутся», — уточнили в «Фобосе».

Однако, по прогнозам синоптиков, жители Петербурга и прилегающих регионов еще могут увидеть солнце.

«В ближайшие дни циклон будет смещаться на восток, атмосферное давление станет расти, а из-за облаков станет выглядывать солнце. Жители этих регионов уже среду-четверг могут рассчитывать на дневные температуры до плюс 15 градусов Цельсия», — сказал специалист центра погоды, добавив, что в дальнейшем регионы СЗФО также ожидает третья волна «бабьего лета» и температура может повыситься до плюс 17 градусов.

На юге в разгаре купальный сезон

По словам специалиста центра «Фобос», в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохранится летняя жара.

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«По всем регионам веером идут температурные рекорды и, по крайней мере в ближайшие пять дней, мы не прогнозируем каких-либо изменений — тут будет солнечно, а показания термометров — до плюс 32 градусов. Для конца сентября это достаточно редкие показатели. В этих субъектах не просто “бархатный сезон”, тут настоящая летняя жара», — отметили в «Фобосе».

Синоптики также добавили, что на побережье Черного моря такая погода позволяет продолжать купальный сезон. «Температура воды, как и воздуха, очень высокая — купанию в ближайшие дни в Краснодарском Крае и в Крыму точно ничего не помешает», — сказали в центре погоды.

Однако продолжающейся жаре рады не все — например, в Волгоградской области региональное управление МЧС напоминает о действии особого противопожарного режима и запрете на разжигание костров на всей территории субъекта, опасаясь повторения ситуации с возгораниями в конце августа, когда природные пожары уничтожили более 150 строений, а в области был введен режим ЧС.

«Талим» уйдет в Охотское море

Тайфун «Талим», который бушевал на Сахалине и в Приморском крае накануне, по прогнозам синоптиков «Фобоса», уйдет в Охотское море.

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«Сейчас тайфун, который сопровождался в регионе ураганным ветром до 38 метров в секунду и осадками в виде дождя, которых местами выпало по 50−100 миллиметров, уходит в акваторию Охотского моря. Уже завтра он будет оказывать влияние на морскую часть, однако все, что находится на побережье моря, все еще будет находиться в зоне шторма», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к четвергу циклон должен достигнуть Камчатского края и Магаданской области.

«В этих регионах с приходом тайфуна стоит ожидать до 30−50 миллиметров осадков — это почти половина месячной нормы», — отмечает специалист «Фобоса».

Урал ждет похолодание

По прогнозам специалистов «Фобоса», погода не будет радовать жителей Уральского и Сибирского федерального округа.

«Во вторник и среду в Уральском федеральном округе еще будет относительно комфортно — температура будет от 12 до 17 градусов тепла. А потом будут дожди, пасмурно, и никакого притока солнечного тепла — ночами до плюс 3 градусов, а на северном Урале ожидаются и ночные заморозки», — сказал специалист центра.

Сибирь погрузится в осень

Районы на юге Сибирского федерального округа, по словам собеседника агентства, в ближайшие дни «погрузятся в осень».