Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинка вывела Шарапову из себя
Удивительные факты о сексе из мира животных
«Смотрят, как на сумасшедших»: россиянин о его необычном бизнесе
Америке предложили купить Россию
В Абхазии погибла российская туристка
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Он любит себя, а не публику»: Эдита Пьеха о внуке Стасе
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
«Мы вернем и Ялту»: Порошенко о целях Украины
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
1035 лет назад погибла Грейс Келли
13:53 (мск), источник: ТАСС

Погода «на миллион»: центральную Россию и Поволжье ждет третья волна «бабьего лета»

ТАСС, 19 сентября. Похолодание, которое пришло во вторник в регионы Центрального и Приволжского федеральных округов, в ближайшие дни сменится теплой и ясной погодой, которая может продержаться до начала следующей недели, сообщили ТАСС в центре погоды «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 760 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AP 2017

Вместе с тем с Сахалина отступит тайфун «Талим», а в южных регионах сохранится летняя жара.

«Миллион на миллион» в центральной России

В регионах Центрального федерального округа и части субъектов Приволжского федерального округа во вторник установилась по-настоящему осенняя погода.

«Сегодня термометры в этих регионах будут показывать максимум 11−16 градусов тепла, но это погружение в осень не будет долгим — уже начиная со среды и далее, центральную Россию ожидает третья и самая продолжительная волна «бабьего лета», — рассказали в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, погода пойдет на улучшение, которое, согласно прогнозам, достигнет своего пика к предстоящим выходным.

«Ночью и утром в центре страны будет до плюс 10 градусов, а днем можно ожидать температуры вплоть до 20 градусов тепла, особенно это повышение температуры будет ощущаться, начиная с пятницы, и сохранится в субботу, воскресенье и следующий понедельник — будет идеально ясная погода, которую синоптики называют “миллион на миллион” — на небе не будет ни облачка», — уточнил собеседник агентства.

Циклон на Северо-Западе

Регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) во вторник и среду останутся под влиянием атлантического циклона, который накануне принес в Санкт-Петербург сильный дождь, а в Новгородской области сопровождался смерчем. На территории Поддорского района сильный ветер оставил без света жилые дома и школы, а также поднял в воздух гараж, который упал на крышу частного дома и травмировал трехмесячного ребенка, находившегося в доме.

«В СЗФО будет также пасмурно и облачно. Например, в Санкт-Петербурге уже сегодня заметно похолодало — днем термометры показывают до +11 градусов, и выше столбики уже не поднимутся», — уточнили в «Фобосе».

Однако, по прогнозам синоптиков, жители Петербурга и прилегающих регионов еще могут увидеть солнце.

«В ближайшие дни циклон будет смещаться на восток, атмосферное давление станет расти, а из-за облаков станет выглядывать солнце. Жители этих регионов уже среду-четверг могут рассчитывать на дневные температуры до плюс 15 градусов Цельсия», — сказал специалист центра погоды, добавив, что в дальнейшем регионы СЗФО также ожидает третья волна «бабьего лета» и температура может повыситься до плюс 17 градусов.

На юге в разгаре купальный сезон

По словам специалиста центра «Фобос», в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохранится летняя жара.

Читайте также
Генпрокуратура требует уточнить прогноз погоды

«По всем регионам веером идут температурные рекорды и, по крайней мере в ближайшие пять дней, мы не прогнозируем каких-либо изменений — тут будет солнечно, а показания термометров — до плюс 32 градусов. Для конца сентября это достаточно редкие показатели. В этих субъектах не просто “бархатный сезон”, тут настоящая летняя жара», — отметили в «Фобосе».

Синоптики также добавили, что на побережье Черного моря такая погода позволяет продолжать купальный сезон. «Температура воды, как и воздуха, очень высокая — купанию в ближайшие дни в Краснодарском Крае и в Крыму точно ничего не помешает», — сказали в центре погоды.

Однако продолжающейся жаре рады не все — например, в Волгоградской области региональное управление МЧС напоминает о действии особого противопожарного режима и запрете на разжигание костров на всей территории субъекта, опасаясь повторения ситуации с возгораниями в конце августа, когда природные пожары уничтожили более 150 строений, а в области был введен режим ЧС.

«Талим» уйдет в Охотское море

Тайфун «Талим», который бушевал на Сахалине и в Приморском крае накануне, по прогнозам синоптиков «Фобоса», уйдет в Охотское море.

Читайте также
Что нужно знать об опасной погоде

«Сейчас тайфун, который сопровождался в регионе ураганным ветром до 38 метров в секунду и осадками в виде дождя, которых местами выпало по 50−100 миллиметров, уходит в акваторию Охотского моря. Уже завтра он будет оказывать влияние на морскую часть, однако все, что находится на побережье моря, все еще будет находиться в зоне шторма», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к четвергу циклон должен достигнуть Камчатского края и Магаданской области.

«В этих регионах с приходом тайфуна стоит ожидать до 30−50 миллиметров осадков — это почти половина месячной нормы», — отмечает специалист «Фобоса».

Урал ждет похолодание

По прогнозам специалистов «Фобоса», погода не будет радовать жителей Уральского и Сибирского федерального округа.

«Во вторник и среду в Уральском федеральном округе еще будет относительно комфортно — температура будет от 12 до 17 градусов тепла. А потом будут дожди, пасмурно, и никакого притока солнечного тепла — ночами до плюс 3 градусов, а на северном Урале ожидаются и ночные заморозки», — сказал специалист центра.

Сибирь погрузится в осень

Районы на юге Сибирского федерального округа, по словам собеседника агентства, в ближайшие дни «погрузятся в осень».

«Регионы этого округа ждет холодный северный ветер и поток арктического холода. Дожди будут не сильные, но затяжные. Ближе к выходным местами возможен дождь со снегом — это касается Омска, Новосибирска и Красноярска. Ночные температуры тут будут до 0 градусов», — отметили в центре «Фобос».

«Погода 24»: Дожди вытесняют тепло на восток
Во время загрузки произошла ошибка.
14 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Петя Поросенко
Ни капельки правды! Всё врут!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Песков не комментирует информацию о случайном обстреле зрителей на учениях "Запад - 2017"
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 35% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь