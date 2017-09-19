У берегов Австралии нашли город осьминогов

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Крупное логово головоногих моллюсков Octopus tetricus было названо Octlantis, сообщает издание Science Alert.

В ходе подводной экспедиции на глубине 10−15 метров были найдены осьминоги, которые живут в норах, вырытых в скоплениях раковин, камней и песка.

Ученые наблюдали за жизнью морских животных, снимая город на подводную камеру в течение 10 часов. Всего ученые насчитали 15 головоногих, которые контактируют друг с другом, сообща прогоняют других животных и даже выселяют друг друга из убежищ.