Екатеринбуржцы смогут включать отопление со смартфонов
В электродоме на Широкой Речке.
В электродоме на Широкой Речке.
В екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка вскоре вырастет высокотехнологичный электродом. Его появление анонсировал один из ведущих застройщиков города — компания «Атомстройкомплекс».
Особенностью здания станет отопление: вместо традиционных батарей в квартирах смонтируют электроконвекторы и теплые полы в санузлах. Горячее водоснабжение будет автономным, за счет чего повысится качество воды. Так как в каждой квартире застройщик установит водонагреватели большого объема, жители будут защищены от опрессовок и прорывов теплосетей.
За счет новейших инженерных технологий потери тепла в новостройке будут сведены к минимуму, а каждая семья получит возможность настраивать микроклимат в помещении под себя, существенно экономя на коммунальных платежах.
Система «умный дом» позволит выставлять комфортную температуру в каждой комнате. Например, воздух в детской можно сделать потеплее, а в спальне взрослых — прохладнее. Кроме того, ее возможно настроить так, чтобы квартира «разогревалась» к моменту возвращения хозяев домой. Управлять отоплением можно не только с помощью сенсорной панели, но и удаленно — через интернет или с мобильного телефона.
Контролировать микроклимат поможет эффективная система вентиляции. Во всех квартирах она будет естественной — приток воздуха осуществляется через щелевой клапан Aldes в окне, а отток — через систему вентканалов. Лишь в студиях установят механические системы «Бризер», оснащенные фильтрами очистки, функцией ионизации и подогрева воздуха.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2018 года. На старте продаж квартиры с чистовой отделкой можно будет приобрести по цене от 1,45 миллиона рублей. В ближайший год Широкую Речку соединят новой дорогой с Академическим, а рядом с электродомом построят новый спортцентр, поэтому квартиры будут только дорожать.