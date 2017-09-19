Более трех тысяч деревьев ценных пород высадят осенью в Перми

Для высадки деревьев сентябрь идеально подходит. В это время влажно и достаточно тепло, растения хорошо приживаются. В Ленинском районе на Соборной площади озеленители обновили живую изгородь из барбариса Тунберга.

В Кировском районе высадили кусты черноплодной рябины в сквере по ул. Танцорова. Вдоль улиц Якутской, Революции, шоссе Космонавтов появились молодые саженцы шиповника, сирени, боярышника, спирии.

Этой осенью запланирована высадка деревьев и кустарников в сквере у гостиницы «Урал», в Театральном саду, на бульваре ул. Крупской, бульваре им. Советской Армии, на ул. Пионерской, Полины Осипенко, Краснова и других.