Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша вводит налог на украинцев
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Скончался Виктор Кременюк
Спортсмен-ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
«Он любит себя, а не публику»: Эдита Пьеха о внуке Стасе
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
«Мы вернем и Ялту»: Порошенко о целях Украины
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
1035 лет назад погибла Грейс Келли
14:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Более трех тысяч деревьев ценных пород высадят осенью в Перми

ПЕРМЬ, 19 сентября, ФедералПресс. В Перми начата осенняя озеленительная кампания. Уже началось обновление живых изгородей вдоль дорог и в городских скверах, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Для высадки деревьев сентябрь идеально подходит. В это время влажно и достаточно тепло, растения хорошо приживаются. В Ленинском районе на Соборной площади озеленители обновили живую изгородь из барбариса Тунберга.

В Кировском районе высадили кусты черноплодной рябины в сквере по ул. Танцорова. Вдоль улиц Якутской, Революции, шоссе Космонавтов появились молодые саженцы шиповника, сирени, боярышника, спирии.

Этой осенью запланирована высадка деревьев и кустарников в сквере у гостиницы «Урал», в Театральном саду, на бульваре ул. Крупской, бульваре им. Советской Армии, на ул. Пионерской, Полины Осипенко, Краснова и других.

Деревья и кустарники появятся во всех районах города Перми. В приоритете деревья ценных пород: кедры, лиственницы, липы, яблони, березы, кусты спирии, сирени.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сотрудник Росгвардии сбил восьмилетнюю девочку в Томской области
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 35% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь