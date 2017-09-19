Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Нижегородской области в ближайшие три часа

Источник: Reuters

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая ситуация, по всей видимости, будет сохраняться до вечера дня.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — возможны обрывы линий элетропередач, нарушения в работе объектов жилищно-коммунальной сферы, обрушение ветхих и плохо закрепленных конструкций, не исключено падение деревьев со слабой корневой системой.