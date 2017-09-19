Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Нижегородской области в ближайшие три часа
Нижний Новгород. 19 сентября.
Нижний Новгород. 19 сентября.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая ситуация, по всей видимости, будет сохраняться до вечера дня.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — возможны обрывы линий элетропередач, нарушения в работе объектов
Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозируют в Нижегородской области 19 сентября облачную погоду и небольшой дождь.