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14:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Нижегородской области в ближайшие три часа

Нижний Новгород. 19 сентября. НТА-Приволжье — Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Нижегородской области в ближайшие три часа.

Источник: Reuters

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая ситуация, по всей видимости, будет сохраняться до вечера дня.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — возможны обрывы линий элетропередач, нарушения в работе объектов жилищно-коммунальной сферы, обрушение ветхих и плохо закрепленных конструкций, не исключено падение деревьев со слабой корневой системой.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозируют в Нижегородской области 19 сентября облачную погоду и небольшой дождь.

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