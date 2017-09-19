Скульптуру «Папа, где ты?» установили в парке Маяковского

Главной героиней монумента стала пятилетняя девочка, которая стоит в ожидании своего отца. На постаменте также есть надпись: «Папа где ты?».

«Скульптура должна нести смысл такой, что мы должны больше уделять внимания детям. Сейчас век насыщен всякими гаджетами, которые отвлекают детей от родительской любви. Скульптура посвящена больше взаимоотношениям, которые просто необходимы», — рассказал скульптор Роман Кашин.