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14:27 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Скульптуру «Папа, где ты?» установили в парке Маяковского

Новая достопримечательность в ЦПКиО Екатеринбурга. Здесь установили памятник, посвященный папам.

Источник: Вести - Екатеринбург

Главной героиней монумента стала пятилетняя девочка, которая стоит в ожидании своего отца. На постаменте также есть надпись: «Папа где ты?».

Автор композиции — известный уральский скульптор Роман Кашин — таким образом решил поднять вопрос важности сохранения семьи.

«Скульптура должна нести смысл такой, что мы должны больше уделять внимания детям. Сейчас век насыщен всякими гаджетами, которые отвлекают детей от родительской любви. Скульптура посвящена больше взаимоотношениям, которые просто необходимы», — рассказал скульптор Роман Кашин.

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