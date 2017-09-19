В Челябинске состоится историческая реконструкция с танком Т-34

В Никольской роще 30 сентября пройдет широкомасштабная военно-историческая реконструкция боев Великой Отечественной войны с участием действующего танка Т-34 и самоходной артиллерийской установки ИСУ 152, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов.

Реконструкция будет посвящена челябинцам, служившим в годы войны в 152-й стрелковой дивизии в Уральском округе. Порядка 120 военных реконструкторов из 12 российских городов восстановят события Гумбиннен — Гольдапской операции в Восточной Пруссии в 1944 году. В реконструкции будет задействована техника периода ВОВ: танк Т-34, ИСУ-152, SD-222, Volkswagen Typ 82 (Kubelwagen) и мотоциклы. Зрителям покажут работу военно-медицинской службы и Немецкого Красного Креста.

Действие реконструкции развернется от подготовки к бою в походных лагерях, операции по спасению мирных жителей и до финального разгрома сил Вермахта. Зрители разместятся возле «поля боя», но на достаточном удалении от зоны действий во избежание травм. После реконструкции можно будет побеседовать с участниками, посмотреть стрелковое оружие, снаряжение и технику противоборствующих сторон.