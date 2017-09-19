В Перми седьмой день голодают три обманутые дольщицы

В Перми почти неделю голодают три обманутые дольщицы. На отчаянный поступок решились дольщица «Дома на Норильской Юлия Гельбич, пайщица ЖК «Триумф. Квартал 2» Елена Аликина и Марина Ахматова, дольщица «Первого пермского микрорайона». 13 сентября они сообщили о голодовке, а Елена Аликина отказалась пить воду. Женщины требуют завершить строительство домов, в которых купили квартиры.

«Мы голодаем в помещении КПРФ на улице Ленина. Елена Аликина трое суток не пила воду, а потом ей стало плохо, вызвали скорую помощь. Врачи убедили Елену, что жидкость необходима хотя бы в небольшом количестве, — рассказала корреспонденту “АиФ-Прикамье” Марина Ахматова. — Все эти дни к нам приезжают сотрудники полиции, проверяют, что у нас происходит. Но ни один из представителей власти так и не пришёл».

В администрации Пермского края прокомментировали ситуацию.

«Для защиты обманутых участников долевого строительства правительство края разработало проект закона о поддержке дольщиков. Он уже одобрен парламентариями. Ключевой принцип нового проекта закона — поддержка простых жителей края, а не инвесторов, извлекающих прибыль из покупки недвижимости. Завершать строительство домов целиком за бюджетный счёт — значит поддерживать самих недобросовестных дольщиков», — пояснили позицию в Министерстве строительства Пермского края.

Того же мнения придерживаются и в Общественной палате Пермского края, а действия голодающих считают недопустимыми.

«Считаю голодовку обманутых дольщиков неприемлемым методом социального поведения в сложившейся ситуации, — говорит председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников. — Общественная палата поддержала подходы правительства к решению проблемы. Требования достроить жильё за государственный счёт “всем обманутым дольщикам” выглядит не как поступок людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а как выражение интересов инвесторов, вложенных в уста отчаявшихся дольщиков».