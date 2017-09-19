Омичей предупредили об ответственности за порчу треног, охраняемых казаками
Тех, кто загораживает камеры, припарковавшись с нарушением правил, могут оштрафовать.
Тех, кто загораживает камеры, припарковавшись с нарушением правил, могут оштрафовать.
Уголовная ответственность грозит омичам, которые пытаются испортить треноги, установленные на дорогах казаками. Об этом на
«В последнее время стали происходить случаи, когда в отношении переносных камер фиксации совершаются противоправные деяния. Пинают, например.
Также эксперты пояснили, что казаки не уполномочены
«Сегодня законодательно закреплено: в решении вопросов по безопасности дорожного движения могут участвовать другие структуры. В Омской области все мобильные средства фиксации переданы исполнительной власти. Казаки официально уполномочены на основании определённых документов осуществлять надзор за дорожным движением. Они устанавливают камеру фиксации только там, где мы определяем, — в местах концентрации ДТП или опасных местах с точки зрения общественной безопасности. Допустим, где установлен знак ограничения скорости 40 км/ч», — сказал Триколе.
В ГИБДД поясняют, что все данные, фиксируемые камерами, — «закрытый продукт», доступ к которому есть у ограниченного круга лиц. По защищённым каналам связи данные передаются в полицию.
«Дальше они обрабатываются, и нарушителю приходит постановление, которое в народе зовётся “письмом счастья”. Казаки к этому отношения не имеют, это делает полиция: определяем места для камер, затем обрабатываем данные, возбуждаем дела об административном правонарушении путём вынесения постановления. Ну и взыскиваем штраф с помощью судебных приставов, если гражданин не оплачивает своевременно. Все средства за административные правонарушения поступают в областной бюджет», — заверил Игорь Триколе.