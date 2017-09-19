Омичей предупредили об ответственности за порчу треног, охраняемых казаками

Уголовная ответственность грозит омичам, которые пытаются испортить треноги, установленные на дорогах казаками. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Омской области Игорь Триколе.

«В последнее время стали происходить случаи, когда в отношении переносных камер фиксации совершаются противоправные деяния. Пинают, например. Во-первых, их работа законна. А во-вторых, это имущество, у которого есть своя стоимость. Его порча, причинение вреда — уголовно наказуемое деяние. Казаки фиксируют такие факты, потом к этому лицу можно было предъявить претензии в рамках уголовного кодекса. Это нужно понимать», — объяснил Игорь Триколе.

Также эксперты пояснили, что казаки не уполномочены каким-либо образом реагировать на протестующих водителей, которые ставят свои машины, загораживая камерам обзор, кроме как позвонить в полицию. И тогда уже сотрудники ГИБДД прибудут на место, и если автомобиль припаркован с нарушением ПДД, его водителю грозит административная ответственность.

«Сегодня законодательно закреплено: в решении вопросов по безопасности дорожного движения могут участвовать другие структуры. В Омской области все мобильные средства фиксации переданы исполнительной власти. Казаки официально уполномочены на основании определённых документов осуществлять надзор за дорожным движением. Они устанавливают камеру фиксации только там, где мы определяем, — в местах концентрации ДТП или опасных местах с точки зрения общественной безопасности. Допустим, где установлен знак ограничения скорости 40 км/ч», — сказал Триколе.

В ГИБДД поясняют, что все данные, фиксируемые камерами, — «закрытый продукт», доступ к которому есть у ограниченного круга лиц. По защищённым каналам связи данные передаются в полицию.