Комиссия выбрала 7 финалистов конкурса «Самое красивое село Воронежской области»

Комиссия определила финалистов конкурса «Самое красивое село Воронежской области». Из 32 заявок, поступивших на конкурс, семь прошли отбор, сообщил пресс-центр облправительства во вторник, 19 сентября. Звание «самого красивого» могут получить село Троицкое Лискинского района, поселок Отрадное Новоусманского района, село Алферовка Новохоперского района, село Коротояк Острогожского района, село Нелжа Рамонского района, село Истобное Репьевского района или село Верхняя Тишанка Таловского района. Победителя определят по итогам интернет-голосования в конце ноября 2017 года.

Открытый публичный конкурс на самое красивое село проходит в регионе во второй раз. В муниципальном этапе участвовали населенные пункты 230 сельских и городских поселений — почти 50% от общего количества поселений в Воронежской области. Состав участников расширился по сравнению с 2016 годом. На региональный этап перешли в основном села, не ставшие победителями муниципального этапа в первый год конкурса. Члены комиссии приступили к изучению заявок в июле 2017 года. Они выезжали в населенные пункты и оценивали их по особенностям застройки, достопримечательностям, особо охраняемым природным территориям, художественному и техническому уровню работ по благоустройству. Комиссия учитывала, насколько жители поддерживают чистоту в своем селе. Каждому населенному пункту присудили определенное число баллов.