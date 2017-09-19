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14:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Комиссия выбрала 7 финалистов конкурса «Самое красивое село Воронежской области»

Победителя определят в ноябре 2017 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Комиссия определила финалистов конкурса «Самое красивое село Воронежской области». Из 32 заявок, поступивших на конкурс, семь прошли отбор, сообщил пресс-центр облправительства во вторник, 19 сентября. Звание «самого красивого» могут получить село Троицкое Лискинского района, поселок Отрадное Новоусманского района, село Алферовка Новохоперского района, село Коротояк Острогожского района, село Нелжа Рамонского района, село Истобное Репьевского района или село Верхняя Тишанка Таловского района. Победителя определят по итогам интернет-голосования в конце ноября 2017 года.

Открытый публичный конкурс на самое красивое село проходит в регионе во второй раз. В муниципальном этапе участвовали населенные пункты 230 сельских и городских поселений — почти 50% от общего количества поселений в Воронежской области. Состав участников расширился по сравнению с 2016 годом. На региональный этап перешли в основном села, не ставшие победителями муниципального этапа в первый год конкурса. Члены комиссии приступили к изучению заявок в июле 2017 года. Они выезжали в населенные пункты и оценивали их по особенностям застройки, достопримечательностям, особо охраняемым природным территориям, художественному и техническому уровню работ по благоустройству. Комиссия учитывала, насколько жители поддерживают чистоту в своем селе. Каждому населенному пункту присудили определенное число баллов.

Проголосовать за самое красивое село могут жители России, у которых есть учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации граждан (http://esia.gosuslugi.ru). Каждый участник имеет право проголосовать один раз за один населенный пункт. Село-победитель получит грант в размере 1 млн рублей, шесть призеров — по 150 тыс. рублей.

Конкурс «Самое красивое село Воронежской области» организовало областное правительство. По замыслу организаторов, статус «самого красивого» повысит туристическую привлекательность села-победителя. В первом региональном конкурсе победило богучарское село Данцевка.

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