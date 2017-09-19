Комиссия выбрала 7 финалистов конкурса «Самое красивое село Воронежской области»
Победителя определят в ноябре 2017 года.
Победителя определят в ноябре 2017 года.
Комиссия определила финалистов конкурса «Самое красивое село Воронежской области». Из 32 заявок, поступивших на конкурс, семь прошли отбор, сообщил
Открытый публичный конкурс на самое красивое село проходит в регионе во второй раз. В муниципальном этапе участвовали населенные пункты 230 сельских и городских поселений — почти 50% от общего количества поселений в Воронежской области. Состав участников расширился по сравнению с 2016 годом. На региональный этап перешли в основном села, не ставшие победителями муниципального этапа в первый год конкурса. Члены комиссии приступили к изучению заявок в июле 2017 года. Они выезжали в населенные пункты и оценивали их по особенностям застройки, достопримечательностям, особо охраняемым природным территориям, художественному и техническому уровню работ по благоустройству. Комиссия учитывала, насколько жители поддерживают чистоту в своем селе. Каждому населенному пункту присудили определенное число баллов.
Проголосовать за самое красивое село могут жители России, у которых есть учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации граждан (http://esia.gosuslugi.ru). Каждый участник имеет право проголосовать один раз за один населенный пункт.
Конкурс «Самое красивое село Воронежской области» организовало областное правительство. По замыслу организаторов, статус «самого красивого» повысит туристическую привлекательность