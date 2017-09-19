Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы

Источник: БЕЛТА

По словам Альбины Давидович, возможность реализации программы дошкольного образования на платной основе заложена в проекте нового Кодекса об образовании. «Государственные учреждения дошкольного образования смогут открывать платные группы и работать в них полностью на платной основе. Такая потребность высказывалась родителями, соответственно, к нам поступали запросы от детских садов. Мы изучили опыт других стран в этом вопросе и заложили такую возможность в проект Кодекса об образовании», — сказала она.

Что касается прогнозируемой стоимости посещения платных групп, представитель министерства отметила, что она будет зависеть от набора услуг, реализуемых в каждой конкретной группе.