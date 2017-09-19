Челябинский Смайлик празднует именины
Самый позитивный электронный символ сегодня отмечает день рождения. Смайлик в текстовых сообщениях во всём мире начали использовать 35 лет назад, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Самый позитивный электронный символ сегодня отмечает день рождения. Смайлик в текстовых сообщениях во всём мире начали использовать 35 лет назад, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Двоеточие, дефис и закрывающая скобка — так появился смайлик. Использовать улыбающийся символ в тексте впервые предложил ученый американского университета, и смайлик быстро стал популярен. Простой символ помогает понять эмоции собеседника.
Кстати, в Челябинске живёт свой Смайл — это саймири в зоопарке. Сотрудники говорят, характер миниатюрной обезьянки полностью соответствует кличке. Он забавный, активный и веселый. На именины Смайлика угостят любимыми лакомствами — саранчой и медом.