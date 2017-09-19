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14:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинский Смайлик празднует именины

Самый позитивный электронный символ сегодня отмечает день рождения. Смайлик в текстовых сообщениях во всём мире начали использовать 35 лет назад, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Двоеточие, дефис и закрывающая скобка — так появился смайлик. Использовать улыбающийся символ в тексте впервые предложил ученый американского университета, и смайлик быстро стал популярен. Простой символ помогает понять эмоции собеседника.

Кстати, в Челябинске живёт свой Смайл — это саймири в зоопарке. Сотрудники говорят, характер миниатюрной обезьянки полностью соответствует кличке. Он забавный, активный и веселый. На именины Смайлика угостят любимыми лакомствами — саранчой и медом.

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