В Башкирии наградили двух мужчин, которые спасли тонущих маму с дочкой

Сегодня днем, 19 сентября, в большом зале администрации Белорецка наградили двух местных жителей — Артема Степанова и Александра Коткина. Им вручили благодарственные письма за смелость и решительность, проявленные при спасении утопающих.

18 июня текущего года возле деревни Сосновка женщина с дочкой переходили через реку Белая по висячему мосту, вдруг девочка поскользнулась и упала в воду. Испуганная мать прыгнула за своим ребенком, и их обоих унесло течением.