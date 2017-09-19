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14:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии наградили двух мужчин, которые спасли тонущих маму с дочкой

Им вручили благодарственные письма за смелость и решительность.

Сегодня днем, 19 сентября, в большом зале администрации Белорецка наградили двух местных жителей — Артема Степанова и Александра Коткина. Им вручили благодарственные письма за смелость и решительность, проявленные при спасении утопающих.

18 июня текущего года возле деревни Сосновка женщина с дочкой переходили через реку Белая по висячему мосту, вдруг девочка поскользнулась и упала в воду. Испуганная мать прыгнула за своим ребенком, и их обоих унесло течением.

В это время на берегу, на расстоянии около 100 метров от моста, рыбачили Артем Степанов и Александр Коткин, которые, не раздумывая, бросились на помощь и вытащили пострадавших на берег. Пострадавшим была предоставлена сухая одежда и они были доставлены домой.

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