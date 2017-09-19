Глава администрации Ростова приедет в пятницу на работу на велосипеде

19 мая акцию поддержал глава ростовской администрации Виталий Кушнарёв, сотрудники структурных подразделений администраций города и районов, депутаты Законодательного собрания и градообразующие предприятия.

Цель акции — в призыве отказаться в этот день от автомобиля и общественного транспорта и выбрать велосипед как средство передвижения. Его организаторами в Ростове выступает Управление по физической культуре и спорту и служба проката велосипедов «Прокат в Ростове».

«Такие акции необходимо как можно больше популяризировать. Привычка к здоровому образу жизни, занятиям спортом важна всегда, а в Год экологии — особенно», — сказал в мае Виталий Кушнарев.