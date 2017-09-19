Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Русские манеры": резкий совет Лаврова журналисту
Свекла оказалась суперфудом
Видео ошибочного удара вертолета на учениях «Запад-2017»
Америке предложили купить Россию
СК возбудил дело после смерти тройняшек в перинатальном центре
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
«Смотрят, как на сумасшедших»: россиянин о его необычном бизнесе
Скончался Виктор Кременюк
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
16Последствия урагана «Ирма»
15:40 (мск), источник: Деловое сообщество

Глава администрации Ростова приедет в пятницу на работу на велосипеде

В пятницу, 22 сентября, Ростов-на-Дону примет участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде». Она пройдет в южной столице уже во второй раз в течение года.

19 мая акцию поддержал глава ростовской администрации Виталий Кушнарёв, сотрудники структурных подразделений администраций города и районов, депутаты Законодательного собрания и градообразующие предприятия.

Цель акции — в призыве отказаться в этот день от автомобиля и общественного транспорта и выбрать велосипед как средство передвижения. Его организаторами в Ростове выступает Управление по физической культуре и спорту и служба проката велосипедов «Прокат в Ростове».

«Такие акции необходимо как можно больше популяризировать. Привычка к здоровому образу жизни, занятиям спортом важна всегда, а в Год экологии — особенно», — сказал в мае Виталий Кушнарев.

Напомним, провоз велосипедов в некоторых электричках, а также во всех трамваях южной столицы недавно стал бесплатным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Из нескольких торговых центров в Ростове эвакуировали посетителей
СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям. Видео
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Источник «телефонных атак» на Россию обнаружили в Брюсселе
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Женщина за 11 месяцев родила троих детей Элиза Карби из Австралии опубликовала в соцсетях неотретушированное фото своего живота, рассказав, как она им гордится.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь