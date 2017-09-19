Спикер заксобрания Севастополя решила посмотреть «Матильду»

Алтабаева воздержалась от оценок кинокартины, как так не читала его сценария и не видела самого фильма.

«Я не могу высказывать свою точку зрения по поводу творения художника, в данном случае фильма режиссера Учителя, который я не видела. Это по меньшей мере странно. Если мы сможем посмотреть, то, конечно, надо посмотреть. Нужно понять вообще, из-за чего сыр-бор», — сказала Алтабаева журналистам.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.