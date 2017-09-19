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15:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал скуют заморозки

Ожидается до минус 6.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: УралИнформБюро

По данным свердловского Гидрометцентра, в ночь на 22 сентября местами на Среднем Урале температура опустится до минус 6 градусов. В связи с этим областное управление МЧС выступило с предупреждением, передает «Уралинформбюро» .

«До массового подключения жилого сектора к теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления, электрооборудования и печного отопления. Не следует оставлять их без присмотра», — предупредили спасатели, уточнив, что большая нагрузка на электросеть в такой период может вызвать замыкание электропроводки и пожар.

Соблюдать осторожность необходимо и автомобилистам: на дорогах может образоваться гололед. Отдыхающим на природе советуют не выходить на водоемы в ветреную погоду и в темное время суток.

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