«Крузенштерн» примет участие в чемпионате фейерверков в Зеленоградске

В этот день на Мировом чемпионате фейерверков выступят команды из Казахстана (22:00) и Испании (22:40). На следующий день парусник вернется в порт Калининграда, завершив таким образом рейс, стартовавший 22 августа. За месяц корабль побывал в портах Польши, Германии, Франции и Финляндии.