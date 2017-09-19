«Крузенштерн» примет участие в чемпионате фейерверков в Зеленоградске
Барк «Крузенштерн» пройдёт в акватории зеленоградского пляжа с включенной иллюминацией в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает
Барк «Крузенштерн» пройдёт в акватории зеленоградского пляжа с включенной иллюминацией в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает
В этот день на Мировом чемпионате фейерверков выступят команды из Казахстана (22:00) и Испании (22:40). На следующий день парусник вернется в порт Калининграда, завершив таким образом рейс, стартовавший 22 августа. За месяц корабль побывал в портах Польши, Германии, Франции и Финляндии.
В октябре курсанты продолжат прохождение практики на судне. После ее окончания «Крузенштерн» уйдет на плановый ремонт.