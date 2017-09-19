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17:35 (мск), источник: Новый Калининград

«Крузенштерн» примет участие в чемпионате фейерверков в Зеленоградске

Барк «Крузенштерн» пройдёт в акватории зеленоградского пляжа с включенной иллюминацией в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба БГА РФ.

Источник: Новый Калининград

В этот день на Мировом чемпионате фейерверков выступят команды из Казахстана (22:00) и Испании (22:40). На следующий день парусник вернется в порт Калининграда, завершив таким образом рейс, стартовавший 22 августа. За месяц корабль побывал в портах Польши, Германии, Франции и Финляндии.

В октябре курсанты продолжат прохождение практики на судне. После ее окончания «Крузенштерн» уйдет на плановый ремонт.

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