Казахстанских школьников будут обучать азам торговли на фондовой бирже

Источник: РИА "Новости"

Обучение будет проводиться в рамках предмета «Основы предпринимательства и бизнеса», который предполагается ввести в 10−11 классах с 2018 года. На сегодня разрабатывается соответствующий учебник.

«Это не дополнительный предмет, это не дополнительная нагрузка на наших детей. Он вводится вместо тех предметов, которые были в рамках вариативной части, то есть ранее преподавались — экономика, финансовая грамотность и так далее. Отличие этого предмета в том, что уже есть программа и соответственно будет разрабатываться учебно-методическое пособие, материалы», — пояснила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова на пресс-конференции в НПП «Атамекен».

Право выбора обучения по данной дисциплине остается за самими школьниками. Обучение будет проводиться на конкретных примерах, планируется задействовать в этом успешных предпринимателей республики.

В 11 классе учащихся начнут обучать азам торговли на фондовом рынке.