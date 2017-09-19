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16:20 (мск), источник: Kazinform

Казахстанских школьников будут обучать азам торговли на фондовой бирже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанских школьников будут обучать азам торговли на фондовой бирже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

Обучение будет проводиться в рамках предмета «Основы предпринимательства и бизнеса», который предполагается ввести в 10−11 классах с 2018 года. На сегодня разрабатывается соответствующий учебник.

«Это не дополнительный предмет, это не дополнительная нагрузка на наших детей. Он вводится вместо тех предметов, которые были в рамках вариативной части, то есть ранее преподавались — экономика, финансовая грамотность и так далее. Отличие этого предмета в том, что уже есть программа и соответственно будет разрабатываться учебно-методическое пособие, материалы», — пояснила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова на пресс-конференции в НПП «Атамекен».

Право выбора обучения по данной дисциплине остается за самими школьниками. Обучение будет проводиться на конкретных примерах, планируется задействовать в этом успешных предпринимателей республики.

В 11 классе учащихся начнут обучать азам торговли на фондовом рынке.

«Мы выделяем виртуальные деньги для студентов и даём торговать лучшими ценными бумагами Казахстанской фондовой биржи. Это порядка 12 инструментов. Я думаю, что это будет очень хороший бизнес-кейс», — сказал представитель KASE Евгений Мухамеджанов.

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