Казахстанских школьников будут обучать азам торговли на фондовой бирже
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанских школьников будут обучать азам торговли на фондовой бирже, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанских школьников будут обучать азам торговли на фондовой бирже, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Обучение будет проводиться в рамках предмета «Основы предпринимательства и бизнеса», который предполагается ввести в 10−11 классах с 2018 года. На сегодня разрабатывается соответствующий учебник.
«Это не дополнительный предмет, это не дополнительная нагрузка на наших детей. Он вводится вместо тех предметов, которые были в рамках вариативной части, то есть ранее преподавались — экономика, финансовая грамотность и так далее. Отличие этого предмета в том, что уже есть программа и соответственно будет разрабатываться
Право выбора обучения по данной дисциплине остается за самими школьниками. Обучение будет проводиться на конкретных примерах, планируется задействовать в этом успешных предпринимателей республики.
В 11 классе учащихся начнут обучать азам торговли на фондовом рынке.
«Мы выделяем виртуальные деньги для студентов и даём торговать лучшими ценными бумагами Казахстанской фондовой биржи. Это порядка 12 инструментов. Я думаю, что это будет очень хороший бизнес-кейс», — сказал представитель KASE Евгений Мухамеджанов.