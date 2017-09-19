В антимонопольном ведомстве объяснили предстоящее повышение цен на тепло в Астане

Источник: РИА "Новости"

«С 1 октября в столице ожидается рост тарифа на производство тепловой энергии на 17,63% по сравнению с ныне действующим уровнем. Тариф на передачу тепловой энергии был увеличен еще в июле на 5,73% по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом тариф за отопление и горячее водоснабжение для конечных потребителей с 1 октября 2017 года увеличится на 9,87% по сравнению с июлем 2017 года», — сообщил руководитель отдела регулирования естественных монополий и цен департамента Нурлан Айтпаев.

В ведомстве отмечают, что в 2013 году для АО «Астана-Энергия» был утвержден тариф на производство тепловой энергии на период 2015—2017 годы с ежегодным увеличением.

«Тариф АО “Астана-Теплотранзит” на передачу тепловой энергии нами был утвержден в 2015 году на долгосрочный период 2016—2020 годы с ежегодным повышением», — пояснил Нурлан Айтпаев.

Однако, по его словам, в начале этого года предприятиями «Астана-Энергия» и «Астана-Теплотранзит» принято решение оставить тарифы на уровне 2016 года. В частности, у компании «Астана-Энергия» прошлогодний тариф будет действовать до 1 октября 2017 года.

«1 июля 2017 года нами для АО “Астана-Энергия” за неисполнение двух мероприятий инвестиционной программы за 2014−2016 годы на сумму 96 млн. тенге был введен в действие временный компенсирующий тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере 1745,63 тенге/Гкал сроком на один год. Однако в связи с тем, что действующий прошлогодний тариф в размере 1484 тенге/Гкал ниже утвержденного нами компенсирующего тарифа, они переходят на компенсирующий тариф только с 1 октября», — добавил Нурлан Айтпаев.

Согласно предоставленным сведениям, у предприятия «Астана-Теплотранзит» до июля 2017 года действовал прошлогодний тариф в размере 1070 тенге/Гкал, хотя с 1 января 2017 года должен был применяться тариф 1134 тенге/Гкал. С учетом введения временного компенсирующего тарифа для компании «Астана-Энергия» тариф АО «Астана-Теплотранзит» с 1 июля 2017 года составляет 1131,39 тенге/Гкал. При этом тариф за отопление и горячее водоснабжение для конечных потребителей с 1 октября 2017 года увеличится на 9,87% по сравнению с июлем этого же года.