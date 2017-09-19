Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Русские манеры": резкий совет Лаврова журналисту
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Озеро разговаривает с рыбаком: странное видео взбудоражило Сеть
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Он любит себя, а не публику»: Эдита Пьеха о внуке Стасе
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
16Последствия урагана «Ирма»
16:18 (мск), источник: Kazinform

В антимонопольном ведомстве объяснили предстоящее повышение цен на тепло в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по городу Астане объяснили предстоящее в октябре повышение цен на тепловую энергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

«С 1 октября в столице ожидается рост тарифа на производство тепловой энергии на 17,63% по сравнению с ныне действующим уровнем. Тариф на передачу тепловой энергии был увеличен еще в июле на 5,73% по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом тариф за отопление и горячее водоснабжение для конечных потребителей с 1 октября 2017 года увеличится на 9,87% по сравнению с июлем 2017 года», — сообщил руководитель отдела регулирования естественных монополий и цен департамента Нурлан Айтпаев.

В ведомстве отмечают, что в 2013 году для АО «Астана-Энергия» был утвержден тариф на производство тепловой энергии на период 2015—2017 годы с ежегодным увеличением.

«Тариф АО “Астана-Теплотранзит” на передачу тепловой энергии нами был утвержден в 2015 году на долгосрочный период 2016—2020 годы с ежегодным повышением», — пояснил Нурлан Айтпаев.

Однако, по его словам, в начале этого года предприятиями «Астана-Энергия» и «Астана-Теплотранзит» принято решение оставить тарифы на уровне 2016 года. В частности, у компании «Астана-Энергия» прошлогодний тариф будет действовать до 1 октября 2017 года.

«1 июля 2017 года нами для АО “Астана-Энергия” за неисполнение двух мероприятий инвестиционной программы за 2014−2016 годы на сумму 96 млн. тенге был введен в действие временный компенсирующий тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере 1745,63 тенге/Гкал сроком на один год. Однако в связи с тем, что действующий прошлогодний тариф в размере 1484 тенге/Гкал ниже утвержденного нами компенсирующего тарифа, они переходят на компенсирующий тариф только с 1 октября», — добавил Нурлан Айтпаев.

Согласно предоставленным сведениям, у предприятия «Астана-Теплотранзит» до июля 2017 года действовал прошлогодний тариф в размере 1070 тенге/Гкал, хотя с 1 января 2017 года должен был применяться тариф 1134 тенге/Гкал. С учетом введения временного компенсирующего тарифа для компании «Астана-Энергия» тариф АО «Астана-Теплотранзит» с 1 июля 2017 года составляет 1131,39 тенге/Гкал. При этом тариф за отопление и горячее водоснабжение для конечных потребителей с 1 октября 2017 года увеличится на 9,87% по сравнению с июлем этого же года.

«Таким образом, по сути, субъекты естественных монополий выходят на ранее утвержденный для них тариф 2017 года с небольшим снижением из-за ввода временного компенсирующего тарифа», — резюмировал Нурлан Айтпаев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Доллар продолжил свой рост на торгах KASE
Китайские дети учат в школе песню Димаша Кудайбергенова
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Источник «телефонных атак» на Россию обнаружили в Брюсселе
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Женщина за 11 месяцев родила троих детей Элиза Карби из Австралии опубликовала в соцсетях неотретушированное фото своего живота, рассказав, как она им гордится.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь