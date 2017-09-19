Ракета «Аллигатора» сошла сама по себе

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня Минобороны РФ заявило, что во время проведения стратегического учения «Запад-2017» 18 сентября никаких пусков ракет с вертолета Ка-52 «Аллигатор» не осуществлялось: сообщения в соцсетях о залпах по группе журналистов и большом количестве тяжелораненых в ведомстве назвали «намеренной провокацией» или «чьей-то персональной глупостью». Однако по данным «Ъ», ЧП действительно случилось и произошло 16 сентября.

У вертолета Ка-52 произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты С-8. В результате три человека получили легкие ранения, а две машины были повреждены.

Первая информация о ЧП появилась сегодня в соцсетях, а затем об этом сообщил сайт городских новостей Екатеринбурга 66.ru. Ссылаясь на осведомленный источник, издание заявило, что «вчера или позавчера» на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52. «Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами, — приводит портал слова своего собеседника.— У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты».

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В Минобороны, в свою очередь, эту информацию опровергли. «18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения “Запад-2017” никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было, — заявили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). — Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных — намеренная провокация или чья-то персональная глупость».

В ведомстве также подчеркнули, что на видеокадрах, которые выложены в интернете, зафиксирован случай, который произошел в другое время: якобы тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей.

Однако как подтвердил «Ъ» источник, близкий к штабу воздушно-космических сил, ЧП на Лужском все же имело место и произошло за два дня до визита на полигон президента Владимира Путина. Обстоятельства инцидента выглядят следующим образом: 16 сентября в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волочков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин для выполнения «зачетного полета пары на выполнение огневых задач».

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В 14:47, после получения разрешения, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты С-8 (ведомый вертолет). После этого старший лейтенант Волочков доложил об инциденте, прекратил выполнение задачи и без последствий приземлился на аэродроме Пушкин. На земле получили легкие ранения три человека и повреждены две машины.