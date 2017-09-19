Ракета «Аллигатора» сошла сама по себе
Вертолет Ка-52 обстрелял зрителей во время учений «Запад-2017».
Вертолет Ка-52 обстрелял зрителей во время учений «Запад-2017».
Сегодня Минобороны РФ заявило, что во время проведения стратегического учения «Запад-2017» 18 сентября никаких пусков ракет с вертолета Ка-52 «Аллигатор» не осуществлялось: сообщения в соцсетях о залпах по группе журналистов и большом количестве тяжелораненых в ведомстве назвали «намеренной провокацией» или «чьей-то персональной глупостью». Однако по данным «Ъ», ЧП действительно случилось и произошло 16 сентября.
Первая информация о ЧП появилась сегодня в соцсетях, а затем об этом сообщил сайт городских новостей Екатеринбурга 66.ru. Ссылаясь на осведомленный источник, издание заявило, что «вчера или позавчера» на полигоне Лужский под
В Минобороны, в свою очередь, эту информацию опровергли. «18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения “Запад-2017” никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было, — заявили в
Однако как подтвердил «Ъ» источник, близкий к штабу
В 14:47, после получения разрешения, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты С-8 (ведомый вертолет). После этого старший лейтенант Волочков доложил об инциденте, прекратил выполнение задачи и без последствий приземлился на аэродроме Пушкин. На земле получили легкие ранения три человека и повреждены две машины.
По словам источников «Ъ», для установления обстоятельств ЧП создана специальная комиссия, которой предстоит установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц. Источник «Ъ», близкий к Генштабу ВС РФ, утверждает, что ЧП не сказалось на ходе учения «Запад-2017». Уже на следующий день на полигоне Лужский экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации ЗВО отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха.
Совсем не умеют работать в условиях открытости информации.