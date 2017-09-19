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15:53 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге открыли лабораторию по созданию глубоководных роботов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) открыл в Петербурге лабораторию по созданию глубоководных роботов для освоения мирового океана, сообщили РИА Новости в фонде во вторник.

Источник: РИА Новости

«В Санкт-Петербурге состоялось открытие лаборатории ФПИ на базе Центрального конструкторского бюро морской техники “Рубин”, деятельность которой будет направлена на создание технологий роботизированных необитаемых комплексов для проведения исследований в глубоководных районах мирового океана», — говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, в состав комплекса, разрабатываемого в рамках проекта, будут входить глубоководный аппарат, способный работать в автономном режиме, донная станция связи и навигации, комплекты корабельного и вспомогательного оборудования.

«Создаваемый комплекс обеспечит решение задач во всех ранее недоступных районах мирового океана», — заявил руководитель лаборатории, главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Дмитрий Семёнов, чьи слова процитировали в пресс-службе.

При этом в состав лаборатории вошли ведущие специалисты ЦКБ МТ «Рубин» в сфере морской подводной робототехники.

Как сообщалось, российские ученые разработали проекты по подводному и подледному освоению недр Арктики с помощью роботов в рамках проекта «Айсберг».

В том числе разрабатывается первая в мире гражданская атомная подводная лодка, при помощи которой предполагается искать полезные ископаемые.
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Как заявил весной 2017 года главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Евгений Торопов, подводный робот для бурения подо льдами Северного Ледовитого океана может появиться через пять лет.

ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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